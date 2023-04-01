Тільки якщо є рецепт? Все, що треба знати про нові аптечні правила

Як купувати ліки з 1 квітня

Після того, як Міністерство охорони здоров’я оголосило, що з 1 квітня запроваджуються електронні рецепти на ліки (так звані е-рецепти, на додачу до паперових), «раптово виявилося», що низка медпрепаратів, які українці звикли купувати без рецептів, взагалі-то є рецептурними і не мали би і раніше бути у вільному продажу»

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«Зауважимо, що до цього переліку належать також антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні), препарати для регулювання артеріального тиску, серцевих хвороб та інші. Важливо, що ряд деяких звичних для нас ліків проти болю, кашлю чи заспокійливі також можуть належати до препаратів, відпуск яких повинен здійснюватися виключно за рецептом лікаря», – йдеться у релізі Міністерства від 9 лютого 2022 року під заголовком «МОЗ розширює електронний рецепт на всі рецептурні препарати».

У лютому цей реліз громадськість якось обійшла увагою. А от в останні дні березня, напередодні запровадження змін, у соцмережах стали з’являтися переліки рецептурних ліків, які більше не продаватимуть без рецепту. Серед них, зокрема, популярні «німесіл» (протизапальне і жарознижуюче), «анальгін» (від головного болю), «постинор» (екстрене переривання вагітності), «каптопрес» (від тиску) тощо.

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Ці дописи мали великий резонанс і спричинили хвилю обурення та паніки (востаннє таку лють рішення МОЗ викликали, мабуть, коли було ухвалено карантинні обмеження під час пандемії). 31 березня до аптек вишикувалися величезні черги: усі поспішали запастися ліками, поки це можна зробити без рецепту від лікаря. У багатьох аптеках ввечері не залишилося ні «анальгіна», ні «німесіла», ні «каптопреса», зникли з полиць «валідол» і «корвалол», розкупили усі антибіотики, які і до того аптеки не мали права відпускати без рецептів.

Водночас оголошення про продаж ліків стали з’являтися на популярних інтернет-майданчиках. Хоча, можливо, це просто жарт. Першоквітневий…

МОЗ наголошує, що не змінювало правила продажу лікарських засобів, але 31 березня українці стояли у чергах і скуповували медикаменти про запас фото: glavcom.ua

«Главком» розбирався, що змінилося від сьогодні, як тепер купувати ліки, і чи змінилося взагалі щось.

Нові правила продажу ліків

В Україні розширюється використання електронних рецептів. Вони діятимуть на рівні з паперовими, щоби з часом повністю їх витіснити. Головна перевага е-рецепту у тому, що пацієнту, наприклад, із хронічною хворобою, не обов’язково буде кожного разу приходити до лікаря, щоби він виписав папірець – рецепт можна отримати в електронному форматі, у вигляді смс-ки з кодом. Тобто не обов’язково для цього мати смартфон.

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Ті, хто роками купував, наприклад, ліки від тиску, резонно можуть заявити на це, що раніше їм взагалі ніякий рецепт потрібен не був. Але МОЗ твердо стоїть на своєму – безконтрольний, себто безрецептурний прийом ліків час припиняти, бо українці таким чином завдають значної шкоди своєму здоров’ю.

До речі, е-рецепт не є чимось абсолютно новим для українських реалій – його вже виписують, зокрема, на антибіотики. Тепер же, наказом від 15 березня 2023 року, Міністерство охорони здоров’я ввело доступ до електронного рецепта на всі рецептурні препарати – загалом це близько 60% від усіх ліків, що продаються в Україні. Такий крок має посилити контроль держави в особі Держлікслужби над продажем зазначених препаратів.

Як отримати електронний рецепт на ліки

Щоби отримати рецепт, треба бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) через українську онлайн-платформу для лікарів та пацієнтів Helsi.me. Там ви можете обрати собі сімейного лікаря і укласти із ним договір, якщо досі цього не зробили. Він виписуватиме вам ліки.

Якщо ви не є користувачем платформи Helsi.me, або не можете нею зараз користуватися, зареєструвати вас у ЕСОЗ і виписати рецепт на ліки (електронний або на папері) може будь-який профільний лікар, до якого ви звернетеся. У тому числі – приватний.

Термін дії електронного рецепта – 30 днів. У разі тривалого лікування новий рецепт ви можете отримати вже у форматі смс.

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Що робити з е-рецептом

Алгоритм, як пояснюють у МОЗ, наступний.

Е-рецепт буде складатися з 16-значного номеру та чотиризначного коду підтвердження. Ці номер та код треба буде повідомити працівнику аптеки. У рецепті лікар вказує не конкретний препарат, а активну речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з прийому ліків Фармацевт має запропонувати пацієнту наявні лікарські засоби на вибір – спочатку безоплатні, а потім ті, що з доплатою (якщо аптека бере участь у програмі «Доступні ліки»). Після того, як препарат придбано, фармацевт накладає електронний підпис і гасить рецепт. Погашати е-рецепт можна й частково, тобто придбати меншу кількість ліків, ніж прописав лікар. В аптеках у зоні бойових дій рецептурні ліки (за винятком деяких категорій на кшталт наркотичних) можуть відпускати і далі без рецепта. Для військових адміністрацій, підрозділів ЗСУ, а також волонтерських та благодійних організацій передбачений особливий порядок закупівель медикаментів. Вони можуть закуповувати рецептурні ліки для потреб воєнного часу гуртово безпосередньо у дистриб’юторів, і для цього не потрібний рецепт.

Що має продаватися за рецептом, але ми звикли купувати без

Не мають продаватися без рецепта протисудомні препарати, гормональні, деякі знеболювальні тощо.

«До рецептурних лікарських засобів належать протисудомні, препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, деякі антигістамінні. Низка звичних ліків, зокрема знеболювальних чи протизастудних, також можуть належати до рецептурних препаратів. Це залежить від складу препарату, дозування, лікарської форми», – каже експертка департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА з організації та управління фармацією Неля Бик.

Рецептурними є сечогінні «фуросемід» та «діакарб», препарати, що містять кодеїн і ліки на основі сальбутамолу (використовуються від кашлю та для інгаляцій), популярні засоби для зниження тиску («каптоприл», «каптопрес», «бісопролол»).

Деякі медичні препарати продаватимуться без рецепта, але тільки у маленьких упаковках. Зокрема «анальгін» можна буде купити без «санкції» лікаря, але тільки один блістер з 10 таблетками. «Корвалол» та «валокардин» – у баночках менше 50 мл. Такі знайомі всім «сердечникам» засоби для розрідження крові як «магнікор» та «кардіомагніл» без рецепту також можна буде придбати лише у малих упаковках. Упаковка на 100 таблеток – тільки за рецептом.

Усі ліки в ампулах, зокрема «анальгін», «спазмалгон», «но-шпа» – тільки за рецептом.

Гормональні препарати також не можна продавати без рецепту, що викликало обурення, зокрема, в ЛГБТ-спільноті, адже транс-персони нерідко усе життя – на гормональній терапії.

Українки обурюються, що без рецепту не продаватимуть «постинор». Це препарат для екстреного переривання вагітності і високу ефективність він має, якщо встигнути прийняти його протягом перших 24 годин.

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Не мають тепер продавати без рецепту і звичайний етиловий спирт. Можна купити тільки маленький флакончик мурашиного спирту (етиловий спирт з мурашиною кислотою, використовується при суглобовому та м'язовому болю).

Міністр наполягає: все це – не зрада, а перемога

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко намагається втокмачити розгніваним українцям, що все це – для їхньої ж користі.

«Контроль обігу рецептурних ліків є дуже важливим, – пояснює аптечні новації Ляшко. – Їх прийом має супроводжуватися пильним наглядом лікаря, оскільки передбачає підвищений ризик виникнення серйозних побічних ефектів, складний спосіб застосування (наприклад, ін’єкції), або може викликати залежність чи нести ризик зловживання. Впевнений, що лікарі підтвердять, наскільки катастрофічними є наслідки самолікування і скільки звернень фіксується саме з цієї причини. Ліки – це не цукерки, а серйозні активні речовини, які без належного лікарського контролю можуть завдати шкоди життю та здоровʼю людини».

Опоненти ж міністра наполягають, що рішення МОЗ створює купу проблем, адже лікарі і так перенавантажені, а на час повітряних тривог медичні заклади закриті.

Розуміючи резонанс навколо свого рішення, МОЗ підготував роз’яснення, які у міністерстві оформили як «викриття міфів». Щоправда, більше це скидається на повторення мантр, ніж на спробу щось пояснити. Так, у відомстві вкотре повторили, що відпуск рецептурних ліків завжди мав здійснюватися за призначенням лікаря, а з квітня лише додається додатковий інструмент – е-рецепт.

МОЗ підкреслює, що не змінює правила відпуску лікарських засобів (але в аптеках кажуть, що все, що за рецептом, з 1 квітня продаватимуть тільки за рецептом), і відправляє до фармацевтів, які можуть порадити безрецептурні аналоги.

Назви безрецептурних ліків самостійно можна знайти у «Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів».

Найцікавішим вийшло спростування «міфу» про те, що до лікаря дуже складно записатися, бо він дуже зайнятий. У міністерстві радять, у разі погіршення самопочуття, обовʼязково… звернутися до лікаря.

Чи готові аптеки до е-рецептів

Підготовка до забезпечення електронної інформаційної взаємодії між Держреєстром лікарських засобів та іншими державними електронними інформаційними ресурсами, зокрема, електронною системою охорони здоров’я, тривала ще з минулого року. Наразі ж вона фіналізується і всі суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з роздрібної торгівлі ліками, отримали зобов’язання підключитися до електронної системи.

«Із запровадженням е-рецепту фактично ситуація з продажем ліків не змінюється, точно не погіршується, – запевняє «Главком» членкиня парламентського комітету з охорони здоров’я Ольга Стефанишина. – Цей інструмент є додатковою опцією для пацієнтів, яка навпаки спростить відпуск ліків. Наразі спостерігаються черги в аптеках за ліками, та ця істерія штучна».

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Питання у тому, як швидко всі підлаштуються до нових правил. На те, що у фармацевтів можуть виникнути складнощі, вказує анонс вебінару «Е-рецепти – сучасна реальність фармацевтів», на якому навчають, як стати «гуру з е-рецепта».

При цьому у МОЗ уникають конкретики, як саме знайти підхід до аптек, які торгували і торгуватимуть ліками без рецептів.

«Тут питання лежить у спільній площині відповідальності і держави загалом, і лікаря, фармацевта та пацієнта», – пафосно коментує «Главкому» заступниця голови МОЗ Марія Карчевич. Вона зауважує, що ще з серпня минулого року проводиться моніторинг та інформаційно-роз'яснювальна робота з аптечними закладами щодо нововведень та важливості дотримання правил відпуску рецептурних ліків за е-рецептом. А далі вже справа за Держлікслужбою, яка може здійснювати відповідні перевірки, якщо отримує скарги від пацієнтів щодо порушення порядку реалізації ліків.

«Всього в Україні виписано понад 55 млн електронних рецептів, з них понад 700 тис. – на антибіотики та понад 21 тис. – на наркотичні (психотропні) ліки. Це підтверджує ефективність такого інструменту як для пацієнтів, так і для медичних працівників», – додає Марія Карчевич.

У той же час, як розповіли «Главкому», наприклад, в одній з аптек міста Хмельницький, відпускати ліки за е-рецептами з 1 квітня вони не зможуть, бо ще не мають відповідної програми.

Чи справді щось зміниться у правилах продажу ліків

Це звучить банально, але – покаже час. Якщо МОЗ нічого не змінив у правилах продажу рецептурних препаратів, крім запровадження е-рецепта, то що заважатиме аптекам продавати ліки як раніше: направо-наліво? У країні – війна, аптек – тисячі, всі не проконтролюєш, а штрафи за порушення не такі й великі: від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн).

До того ж, не втратила чинність ухвалена 7 травня 2022 року постанова Кабміну №542, якою фактично скасовується рецептурний продаж ліків у період дії воєнного стану.

Пункт третій цієї постанови повідомляє нам, що «відпуск рецептурних лікарських засобів (крім лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та виписуються на спеціальних рецептурних бланках за формою № 3, комбінованих лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори в кількості, що не перевищує їх гранично допустиму норму, отруйних та сильнодіючих лікарських засобів), які згідно з інструкцією для медичного застосування підлягають відпуску за рецептом, за кошти пацієнта та/або інших джерел, не заборонених законом, крім бюджетних коштів, може здійснюватися без рецепта лікаря за умови надання пацієнтам працівниками аптек та їх структурних підрозділів під час відпуску таких лікарських засобів роз’яснення щодо необхідності їх застосування згідно із зазначеною інструкцією».

Тож цілком можливо, що після кількох тижнів невизначеності та промацування ситуації все потроху почне відкочуватися назад.

Павло Вуєць, «Главком»