Перелік лікарських засобів, на які з 1 квітня потрібен рецепт: деталі

з 1 квітня електронний рецепт потрібен буде на всі засоби для зниження артеріального тиску, гормональні препарати і деякі популярні знеболювальні

З 1 квітня електронний рецепт потрібен буде на всі засоби для зниження артеріального тиску, гормональні препарати і деякі популярні знеболювальні

З 1 квітня усі рецептурні лікарські засоби в Україні почнуть продавати лише за електронним рецептом. Як виявилось, багато популярних препаратів, які українці звикли купувати в аптеці без рецепта і часто без жодної консультації з лікарем, також належать до рецептурних. І на них також потрібен електронний рецепт. Детальніше про препарати, які аптекар не матиме права продавати без рецепта.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«До рецептурних лікарських засобів належать антибіотики, протисудомні, гормональні препарати, в тому числі протизаплідні, препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, деякі антигістамінні. Низка звичних ліків, зокрема знеболювальних чи протизастудних, також можуть належати до рецептурних препаратів. Це залежить від складу препарату, дозування, лікарської форми», – каже експертка департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА з організації та управління фармацією Неля Бик.

Також вснує онлайн Державний реєстр лікарських засобів, де є перелік усіх зареєстрованих в Україні лікарських засобів. Там вказано, чи той інший засіб відпускається без рецепта.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Знеболювальні та жарознижувальні

За словами Нелі Бик, усі знеболювальні на основі парацетамолу та ібупрофену і далі продаватимуть без рецепта. Анальгін також можна буде придбати без рецепта, але тільки упаковку на 10 таблеток. Упаковка на 100 таблеток – лише за рецептом, так само як і анальгін в ампулах.

«Те саме з ношпою і спазмалгоном – таблетки без рецепта, ампули – за рецептом. Взагалі ампульна продукція уся має йти за рецептом», – каже Неля Бик.

Без рецепта від лікаря тепер не можна буде придбати популярний знеболювальний і протизапальний засіб німесил та його аналоги.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ліки проти кашлю

Більшість популярних сиропів і таблеток від кашлю і далі будуть у вільному доступі, зокрема мукалтин, ACC, сиропи на основі амброксолу, екстракту плюща тощо. За рецептом – усі кодеїновмісні препарати, а також ліки на основі сальбутамолу (переважно використовують для інгаляцій). Взагалі більшість препаратів для інгаляцій також потрібно купувати за рецептом, у тому числі й популярний беродуал.

Гормональні препарати

Усі гормональні препарати відпускатимуть за рецептом, у тому числі гормональні контрацептиви. Навіть "екстрений" протизаплідний засіб «постинор», який найефективнішій у першу добу після незахищеного статевого акту, не можна буде придбати без рецепта.

Люди, які мають захворювання щитовидної залози і постійно приймають тироксин (L-тироксин чи еутирокс), теж щоразу змушені будуть поновлювати електронний рецепт. Щоправда, в разі, якщо пацієнт приймає певні ліки постійно, то лікар може виписувати електронний рецепт дистанційно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рецепт буде потрібен навіть не деякі мазі та креми, що містять гормони, зокрема на момедерм. Натомість феністил усе ще буде у вільному доступі.

Антигістамінні (протиалергічні)

Більшість популярних протиалергічних препаратів залишається у вільному доступі: діазолін, лоратадин, супрастин тощо. Однак супрастин в ампулах – лише за рецептом.

Дексаметазон, який алергіки часто мають у запасі для екстрених випадків, також можна буде придбати лише за рецептом, оскільки це гормональний препарат.

Ліки проти гіпертонії та серцево-судинних захворювань

У цій категорії залишився мінімальний перелік лікарських засобів, які ще можна придбати без рецепта. Усі популярні засоби для зниження тиску, як-от каптоприл, каптопрес, бісопролол – виключно за рецептом. Навіть сечогінні препарати фуросемід та діакарб, які також використовують гіпертоніки, лише за рецептом.

Краплі корвалол та валокордин без рецепта можна придбати лише у маленьких флакончиках, на баночки по 50 мл уже треба рецепт. Зрештою, як і на звичайний етиловий спирт. Це теж, виявляється рецептурний препарат. Без рецепта можна придбати лише маленький флакончик мурашиного спирту, на 100 г уже треба рецепт.

Люди, які мають проблеми з серцем, часто щоденно вживають засоби для розрідження крові. Але тепер їх теж можна буде кувати лише малими упаковками. Магнікор чи кардіомагніл на 100 таблеток – лише за рецептом.