Вихідні можуть бути не лише довгоочікуваними, але й смертельно небезпечними – дослідження
У разі раптової зупинки серця на вихідних, у пацієнта значно менше шансів вижити - медики
Вчені зі США виявили несподівану небезпеку вихідних.
Про це повідомляється на EurekAlert!.
Зазначається, що в разі раптової зупинки серця на вихідних, у пацієнта значно менше шансів на виживання.
Фахівці розглянули дані трьох тисяч пацієнтів, яким робили дефібриляцію поза медичною установою і вивчили дані зафіксованих випадків зупинки серця також поза медичними закладами.
З’ясувалося, що якщо зупинка серця сталася з 12 години суботи до 23:59 неділі, пацієнти виживали на 20% рідше за інших.
Причиною такої статистики вчені вважають меншу ймовірність знаходження пацієнта на вихідних поблизу зовнішнього дефібрилятора.
Як повідомлялося, самотність загрожує ранньою смертю.