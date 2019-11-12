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    Здоров'я

    Вихідні можуть бути не лише довгоочікуваними, але й смертельно небезпечними – дослідження

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    Пацієнти на вихідних вмирають від зупинки серця на 20% частіше, ніж у будні дні, бо не можуть вчасно потрапити до лікарні - Вихідні можуть бути не лише довгоочікуваними, але й смертельно небезпечними – дослідження
    Пацієнти на вихідних вмирають від зупинки серця на 20% частіше, ніж у будні дні, бо не можуть вчасно потрапити до лікарні

    У разі раптової зупинки серця на вихідних, у пацієнта значно менше шансів вижити - медики

    Вчені зі США виявили несподівану небезпеку вихідних.

    Про це повідомляється на EurekAlert!.

    Зазначається, що в разі раптової зупинки серця на вихідних, у пацієнта значно менше шансів на виживання.

    Фахівці розглянули дані трьох тисяч пацієнтів, яким робили дефібриляцію поза медичною установою і вивчили дані зафіксованих випадків зупинки серця також поза медичними закладами.

    З’ясувалося, що якщо зупинка серця сталася з 12 години суботи до 23:59 неділі, пацієнти виживали на 20% рідше за інших.

    Причиною такої статистики вчені вважають меншу ймовірність знаходження пацієнта на вихідних поблизу зовнішнього дефібрилятора.

    Як повідомлялося, самотність загрожує ранньою смертю.

    вихідні здоров'я США смерть
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