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    Здоров'я

    Самотність загрожує ранньою смертю – дослідження

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    Дослідники виявили, що почуття самотності, від якого можуть страждати люди, не пов'язане з окремим проживанням, бо на самотність скаржилися і ті, хто жив з родичами - Самотність загрожує ранньою смертю – дослідження
    Дослідники виявили, що почуття самотності, від якого можуть страждати люди, не пов'язане з окремим проживанням, бо на самотність скаржилися і ті, хто жив з родичами

    Фахівці встановили, що самотні пацієнти втричі частіше страждають від тривоги і депресії

    Вчені з Данії дослідили, що люди з серцево-судинними захворюваннями піддаються підвищеному ризику ранньої смерті, якщо їх обтяжує самотність.

    Про це повідомляє журнал Heart.

    Зазначається, що у дослідженні взяли участь 13 443 пацієнта, яких було госпіталізовано з ішемічною хворобою серця, аритмією або пороком серця.

    Фахівці встановили, що самотні пацієнти, які взяли участь у дослідженні, втричі частіше страждали від тривоги і депресії.

    За станом учасників проекту вчені спостерігали протягом року після виписки з лікарні. Вони аналізували наявність шкідливих звичок у способі життя людей, а також дотримання ними рекомендацій лікарів.

    Дослідники виявили, що почуття самотності, від якого можуть страждати люди, не пов'язане з окремим проживанням, бо на самотність скаржилися і ті, хто жив з родичами.

    За словами авторів роботи, кількість самотніх і соціально ізольованих людей в соціумі зростає в цілому.

    «Наші результати показують, що самотність пов'язана зі змінами серцево-судинної, нейроендокринної та імунної функцій, а також з вибором нездорового способу життя, негативно впливає на стан здоров'я», - підкреслили науковці.

    Вони констатували, що у самотніх чоловіків ймовірність ранньої смерті через будь-які причини вища вдвічі, а у жінок - втричі.

     

    здоров'я смерть хвороби жінка чоловік
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