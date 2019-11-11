Самотність загрожує ранньою смертю – дослідження



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Дослідники виявили, що почуття самотності, від якого можуть страждати люди, не пов'язане з окремим проживанням, бо на самотність скаржилися і ті, хто жив з родичами

Фахівці встановили, що самотні пацієнти втричі частіше страждають від тривоги і депресії

Вчені з Данії дослідили, що люди з серцево-судинними захворюваннями піддаються підвищеному ризику ранньої смерті, якщо їх обтяжує самотність.

Про це повідомляє журнал Heart.

Зазначається, що у дослідженні взяли участь 13 443 пацієнта, яких було госпіталізовано з ішемічною хворобою серця, аритмією або пороком серця.

Фахівці встановили, що самотні пацієнти, які взяли участь у дослідженні, втричі частіше страждали від тривоги і депресії.

За станом учасників проекту вчені спостерігали протягом року після виписки з лікарні. Вони аналізували наявність шкідливих звичок у способі життя людей, а також дотримання ними рекомендацій лікарів.



Дослідники виявили, що почуття самотності, від якого можуть страждати люди, не пов'язане з окремим проживанням, бо на самотність скаржилися і ті, хто жив з родичами.

За словами авторів роботи, кількість самотніх і соціально ізольованих людей в соціумі зростає в цілому.



«Наші результати показують, що самотність пов'язана зі змінами серцево-судинної, нейроендокринної та імунної функцій, а також з вибором нездорового способу життя, негативно впливає на стан здоров'я», - підкреслили науковці.



Вони констатували, що у самотніх чоловіків ймовірність ранньої смерті через будь-які причини вища вдвічі, а у жінок - втричі.