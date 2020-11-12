Управління держохорони: охорону в «Феофанії» через Зеленського не посилювали

Президент Володимир Зеленський та глава його Офісу Андрій Єрмак перебувають в лікарні «Феофанія»

У відомстві заявили, що «деякими ЗМІ активно поширюється маніпулятивна інформація»

В Управлінні державної охорони України заявили, що охорона президента Володимира Зеленського під час його перебування в лікарні «Феофанія» здійснюються відповідно до потреб.

Про це повідомляє пресслужб УДО.

У відомстві заявили, що «деякими ЗМІ активно поширюється маніпулятивна інформація» про те, що охоронні заходи на території «Феофанії» істотно збільшили.

«Зрозуміло, що це не відповідає дійсності», – сказано в повідомленні Управління державної охорони.

В управлінні додали, що зараз у лікарні «Феофанія», як в інших спеціалізованих клініках, частково змінено режим відвідування: в окремі корпуси не пускають відвідувачів через те, що там проходять лікування люди, хворі на коронавірус.

В УДО додали, що охоронні заходи в Феофанії ніяк не впливають на діяльність медичної установи, лікарня працює повністю в штатному режимі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що біля лікарні Феофанія, де від коронавірусу лікується президент Володимир Зеленський, чергують співробітники УДО. Нібито біля корпусу, де знаходяться в одному відділенні Зеленський та Єрмак, несуть службу понад десяток представників держохорони.

Ввечері 12 листопада хворий на коронавірус президент Володимир Зеленський розповів про своє самопочуття. Глава держави зараз перебуває на самоізоляції та виконує свої обов'язки дистанційно.

Як відомо, 9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Він повідомив, що почувається добре та працюватиме вдома.

Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі. Про це він написав у соцмережах після того, як отримав критичні коментарі українців до посту про хворобу.

До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Зеленським пішов на самоізоляцію. 9 листопада він також отримав позитивний тест на коронавірус.

Колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан відреагував на новину про одночасне захворювання Разумкова, Зеленського та інших топ-політиків на коронавірус. У коментарях під постом Разумкова про його хворобу колишній очільник Офісу президента написав: «У вас там шо? Коронавірусне кубло?».

Вранці 12 листопада стало відомо, що Зеленського і Єрмака шпиталізували.

12 листопада Мендель поскаржилась, що до хворого Зеленського прориваються журналісти.