В Інституті раку померла пацієнтка: проти трьох лікарів порушили справу

Правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів, а також відсторонення від займаних посад

Правоохоронці розслідують смерть пацієнтки Національного інституту раку МОЗ України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурору.

Зазначається, що у цій справі трьом лікарям інституту повідомили про підозру.

Першим підозрюваним є лікар, який проводив анестезіологічне забезпечення операції жінки. Слідство вважає, що лікар перед операцією не провів передопераційну підготовку пацієнтки та ввів їй препарати, які є несумісними при одночасному введенні. Це призвело до смерті пацієнтки.

Ще двоє підозрюваних – це лікуючий лікар та паталогоанатом. Їм інкримінують приховування цього злочину.

Для приховування наслідків лікуючий лікар пацієнтки та патологоанатом за результатами розтину тіла внесли до медичної документації недостовірні відомості про причину смерті жінки, розповіли в прокуратурі.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів, а також відсторонення від займаних посад.

До слова, у львівській лікарні з'явився робот-хірург. Він проводитиме складні операції.