Влада Львівщини оцінила можливість запровадження повного локдауну
Директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис
Керівництво регіону визначило своїм пріоритетом вакцинування населення
Попри те, що ситуація із пандемією коронавірусу на Львівщині стає все більш загрозливою, місцева влада вважає обмеження, визначені постановою Кабінету міністрів №1236, достатніми, та поки не бачить потреби повертатися до практики запровадження повного локдауну. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.
Посадовець пояснив, що наразі влада регіону вирішила зосередитися на вакцинуванні населення, а не посиленні карантинних обмежень
«Якщо говорити про теперішній час, то в порівнянні з попередніми періодами у нас є перевага. Нині є люди, які пройшли повний курс щеплення. Тобто ці люди мають право на переваги та користуватися привілеями. Наша позиція така: вакцинуйтеся!», – пояснив Орест Чемерис.
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