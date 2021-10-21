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    Влада Львівщини оцінила можливість запровадження повного локдауну

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    Директор Департаменту охорони здоров&rsquo;я Львівської ОДА Орест Чемерис - Влада Львівщини оцінила можливість запровадження повного локдауну

    Директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис

    фото: galinfo.com.ua

    Керівництво регіону визначило своїм пріоритетом вакцинування населення

    Попри те, що ситуація із пандемією коронавірусу на Львівщині стає все більш загрозливою, місцева влада вважає обмеження, визначені постановою Кабінету міністрів №1236, достатніми, та поки не бачить потреби повертатися до практики запровадження повного локдауну. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

    Посадовець пояснив, що наразі влада регіону вирішила зосередитися на вакцинуванні населення, а не посиленні карантинних обмежень

    «Якщо говорити про теперішній час, то в порівнянні з попередніми періодами у нас є перевага. Нині є люди, які пройшли повний курс щеплення. Тобто ці люди мають право на переваги та користуватися привілеями. Наша позиція така: вакцинуйтеся!», – пояснив Орест Чемерис.

    Раніше заступниця львівського міського голови Галина Слічна розповіла, як протягом дев’яти місяців боролася із коронавірусною хворобою та її важкими наслідками – ураженням легень.

    Нагадаємо, у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова померла 40-річна жінка з важким перебігом коронавірусної інфекції.

    У Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через Covid-19.

    Раніше повідомлялося, що на Львівщині судили директорку школи, яка не забезпечила 80% вакцинації освітян.

    Читайте також інтерв'ю: Коронавірусний колапс на Львівщині. Серед шпиталізованих – 97,5% пацієнтів невакциновані
    Теги: Львівщина місцева влада Львів щеплення населення коронавірус
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    Влада Львівщини оцінила можливість запровадження повного локдауну