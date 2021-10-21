Влада Львівщини оцінила можливість запровадження повного локдауну

Керівництво регіону визначило своїм пріоритетом вакцинування населення

Попри те, що ситуація із пандемією коронавірусу на Львівщині стає все більш загрозливою, місцева влада вважає обмеження, визначені постановою Кабінету міністрів №1236, достатніми, та поки не бачить потреби повертатися до практики запровадження повного локдауну. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Посадовець пояснив, що наразі влада регіону вирішила зосередитися на вакцинуванні населення, а не посиленні карантинних обмежень

«Якщо говорити про теперішній час, то в порівнянні з попередніми періодами у нас є перевага. Нині є люди, які пройшли повний курс щеплення. Тобто ці люди мають право на переваги та користуватися привілеями. Наша позиція така: вакцинуйтеся!», – пояснив Орест Чемерис.

Раніше заступниця львівського міського голови Галина Слічна розповіла, як протягом дев’яти місяців боролася із коронавірусною хворобою та її важкими наслідками – ураженням легень.

Нагадаємо, у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова померла 40-річна жінка з важким перебігом коронавірусної інфекції.

У Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через Covid-19.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині судили директорку школи, яка не забезпечила 80% вакцинації освітян.