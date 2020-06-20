Влада посилює контроль за виконанням карантинних правил



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«Основна причина росту – порушення протиепідемічних заходів суб’єктами господарювання. Також недотримання правил під час перевезення в міському, міжміському та міжобласному транспорті» – Ляшко Фото moz.gov.ua

Порушення протиепідемічних норм вплинуло на ріст захворюваності Covid-19, тому буде посилений контроль за їх дотриманням, – Ляшко

Про це повідомив заступник Міністра охорони здоров’я – Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На комісії обговорили основні причини, які вплинули на ріст кількості нових випадків захворювання та заслухали регіони, у яких ускладнена епідситуація (Львівська, Рівненська, Закарпатська, Одеська, Київські області та місто Київ).

«Основна причина росту – порушення протиепідемічних заходів суб’єктами господарювання. Також на негативну динаміку захворюваності вплинуло недотримання правил під час перевезення в міському, міжміському та міжобласному транспорті. Для недопущення погіршення епідемічної ситуації та вимушеного посилення карантинних заходів буде посилено державний контроль», – наголосив Віктор Ляшко.

Контролюючі органи, спільно з органами місцевого самоврядування, мають забезпечити проведення регулярних рейдових перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання встановлених вимог стосовно функціонування в умовах адаптивного карантину, а саме на дотримання режиму носіння масок, соціальної дистанції та визначених заходів дезінфекції у закладах харчування, спортзалах, ринках та громадському транспорті.

Держпродспоживслужба, в свою чергу, посилює державний нагляд за дотриманням санітарного законодавства та виконанням протиепідемічних заходів при роботі дошкільних закладів, закладів громадського харчування, фізичної культури та спорту, роботи ринків, закладів, що надають послуги з розміщення, об’єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими групами товарів.

Нацполіція, прикордонна служба, заклади МОЗ епідеміологічного профілю, місцева влада спільно організовують заходи направлені на використання електронного сервісу «Дій вдома» громадянами, які мають перебувати в самоізоляції. Також буде посилений контроль за особами з підтвердженим випадком коронавірусної хвороби.

Органи місцевого самоврядування повинні забезпечити виділення додаткового транспорту для недопущення скупчення людей у час пікового навантаження.

«Медичні працівники, спільно із Національною Поліцією мають посилити заходи щодо розслідування та відстеження контактних осіб. Протягом кількох місяців пандемії Covid-19 в більшості областей налагодилась дуже хороша співпраця», – додав Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 червня в Україні зафіксовано 841 новий випадок коронавірусу, це на 80 випадків менше, ніж учора (921).

Одужали – 373 (вчора 586), померли – 9 (вчора 19).

Загалом одужали 16 406 осіб, летальних випадків – 994.

У Києві виявлено хворих 76 осіб (вчора 92). Також 57 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 76) і 139 – на Львівщині (вчора 142), 83 – на Рівненщині (вчора 121).

Коронавірус в Україні

Всього 35825

Хворіють 18425

Одужали 16406

Померли 994

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Нагадаємо, станом на ранок 19 червня в Україні зафіксовано новий антирекорд – 921 новий випадок коронавірусу, це на 92 випадки більше, ніж учора (829). З них 64 дитини, а також 161 медпрацівник.

Було госпіталізовано 182 особи.

Зафіксовано 19 летальних випадків (вчора 23).

При цьому одужали 586 пацієнтів (вчора 504).

Загалом за весь час пандемії захворіли 34 984 людини, з них – 2 570 дітей та 5 877 медпрацівників.

Загалом одужало 16 033 людини, летальних випадків – 985.

За попередню добу було здійснено 19 365 тестів, з них – 11 465 дослідження методом ПЛР, а також 7 900 ІФА-тестувань.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 142, Рівненській –121, у Києві – 92, на Закарпатті – 78 та у Чернівецькій області – 76.

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