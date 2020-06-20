Папа Римський подякував італійським медикам за героїзм



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Папа Франциск прийняв лікарів та медсестер з найбільш постраждалого від коронавірусу регіону Ломбардія у Ватикані Фото:vaticannews.va

«Італія згадає загиблих молитвою та подякою» – Франциск

Папа Римський Франциск провів першу після скасування Італією карантинних обмежень аудієнцію, прийнявши медичних працівників з найбільш постраждалого від пандемії італійського регіону Ломбардія.

Про це повідомляє AP.

«Папа Франциск прийняв лікарів та медсестер з найбільш постраждалого від коронавірусу регіону Ломбардія у суботу у Ватикані, подякувавши їм за самовіддану працю та героїчну жертовність», – йдеться у повідомленні.

Понтифік сказав своїм гостям, що їхній приклад професійної компетентності та співчуття допоможе Італії створити нове майбутнє надії та солідарності.

Папа Римський зазначив, що серед загиблих унаслідок епідемії в Італії були лікарі та медсестри, і додав, що Італія згадає їх молитвою та подякою.

За його словами, медики та медсестри Ломбардії стали «ангелами», які допомагають хворим одужувати або супроводжують пацієнтів до смерті, враховуючи, що члени їхніх родин не можуть відвідувати пацієнтів у лікарнях.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 червня в Україні зафіксовано 841 новий випадок коронавірусу, це на 80 випадків менше, ніж учора (921).

Одужали – 373 (вчора 586), померли – 9 (вчора 19).

Загалом одужали 16 406 осіб, летальних випадків – 994.

У Києві виявлено хворих 76 осіб (вчора 92). Також 57 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 76) і 139 – на Львівщині (вчора 142), 83 – на Рівненщині (вчора 121).

Коронавірус в Україні

Всього 35825

Хворіють 18425

Одужали 16406

Померли 994

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Нагадаємо, станом на ранок 19 червня в Україні зафіксовано новий антирекорд – 921 новий випадок коронавірусу, це на 92 випадки більше, ніж учора (829). З них 64 дитини, а також 161 медпрацівник.

Було госпіталізовано 182 особи.

Зафіксовано 19 летальних випадків (вчора 23).

При цьому одужали 586 пацієнтів (вчора 504).

Загалом за весь час пандемії захворіли 34 984 людини, з них – 2 570 дітей та 5 877 медпрацівників.

Загалом одужало 16 033 людини, летальних випадків – 985.

За попередню добу було здійснено 19 365 тестів, з них – 11 465 дослідження методом ПЛР, а також 7 900 ІФА-тестувань.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 142, Рівненській –121, у Києві – 92, на Закарпатті – 78 та у Чернівецькій області – 76.

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