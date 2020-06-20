Українські легкоатлетки визначили найкращу спринтерку на четвертому етапі онлайн-баттлу (відео)



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Аліна Логвиненко тішить результатами з Бахмута на Донеччині Фото - Instagram Аліни Логвиненко

Другу перемогу в боротьбі, яка триває вже місяць, здобула олімпійська призерка Аліна Логвиненко

П’ять провідних українських бігунок на 400-метровій дистанції позмагалися в рамках четвертого етапу онлайн-баттлу 5vs400.

Ось уже четверту суботу поспіль дівчата кожна у своєму місті виходять на бігові доріжки, щоб впоратися з черговим завданням. Зауважимо, що четверо атлеток виступають в різних містах України, а дворазова чемпіонка ІІ Європейських ігор Ольга Ляхова – в кенійському Ітені, звідки вона не може повернутися через оголошений карантин і закрите авіасполучення ще з березня.

Нагадаємо, що почався баттл з бігу на кілометрову дистанцію. Його виграла чемпіонка Всесвітньої Універсіади-2019 Катерина Климюк. Після того тижня дівчата змагалися б багатоскоках – 30 стрибків на дальність за принципом потрійного стрибка. Там перемогла бронзова призерка Олімпіади-2012 в естафетному бігу Аліна Логвиненко. Минулого тижня учасниці виконували дві серії по 20 стрибків у положенні «ноги разом» на дальність. Зі значною перевагою перемогла інша володарка олімпійської бронзи-2012 Анна Рижикова.

На четвертому етапі атлетки визначали найсильнішу в спринті. Але оскільки вони бігають на середні дистанції, то були й свої особливості: найкраща визначалася за сумою трьох спроб на дистанції 60 метрів.

Перемогу із сумою 21,28 секунди одержала Аліна Логвиненко. Вона була єдиною, кому вдалося в одній зі своїх спроб вибігти з семи секунд – 6,96.

Друге місце посіла Вікторія Ткачук – 21,64 сек. Третьою стала Катерина Климюк – 21,91. Четвертою з результатом 22,04 фінішувала Ольга Ляхова. П’яте місце в Анни Рижикової – 22,32 секунди.

Абсолютна переможниця баттлу буде визначена через тиждень, 28 червня, коли дівчата виконають останнє з п’яти завдань.