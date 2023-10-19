Влада спростила отримання е-рецептів

Перший електронний рецепт відтепер можна отримати без візиту до лікаря

МОЗ скасувало вимогу бути фізично присутнім на прийомі у лікаря під час виписки першого електронного рецепта

Перший електронний рецепт відтепер можна отримати без візиту до лікаря. Якщо пацієнт звертається дистанційно, лікар зможе виписати е-рецепт. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Як зазначили в пресслужбі, раніше пацієнт міг отримати перший е-рецепт без візиту до лікаря лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. У всіх інших випадках він обов’язково мав бути фізично присутнім на прийомі у лікаря під час виписки першого електронного рецепта.

«Відтепер же ця вимога не є обовʼязковою. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію» – йдеться в повідомленні.

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При цьому у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов’язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Водночас рішення лікаря про дистанційне призначення ліків має обовʼязково відповідати галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я, затвердженим МОЗ.

Електронний рецепт – електронний медичний документ, що формується в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) на підставі внесених медичних записів про стан здоровʼя пацієнта та містить призначення лікаря пацієнтові на певний лікарський засіб. З запровадженням електронного рецепта посилюється відповідальне вживання рецептурних лікарських засобів. Це дозволить мінімізувати прояви самолікування та недоцільного вживання рецептурних препаратів.

Нагадаємо, строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власні кошти, збільшився до 90 календарних днів із 30-ти, як було раніше.

До слова, із 13 жовтня відпуск наркотичних препаратів в аптеках здійснюється лише за електронним рецептом. Виняток – прифронтові території та зона бойових дій, де продовжують діяти обидва види рецептів – електронний і паперовий.