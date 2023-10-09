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Мінздрав дав поради, як спілкуватися з людьми з протезами

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Мінздрав дав поради, як спілкуватися з людьми з протезами
Правильна комунікація з цими людьми дозволить зробити їхню адаптацію якомога легшою
фото: Українська правда

«Нашому суспільству потрібно прийняти нову реальність»

Міністерство охорони здоров’я дало поради щодо спілкування з людьми з протезами або без кінцівок.

«Нашому суспільству потрібно прийняти цю нову реальність і навчитися правильно комунікувати з цими людьми, щоб зробити їхню адаптацію якомога легкою. Допомогти, а не нашкодити», – йдеться в публікації Мінздраву.

Українцям розповіли про неочевидні правила спілкування з людьми з інвалідністю:

  • не допомагайте, якщо вас про це не просили. Завжди спочатку питайте, чи потрібна людині допомога, і ніколи не торкайтесь людини з інвалідністю чи їхніх допоміжних засобів пересування без їхнього дозволу.
  • не жалійте. Важливо не жаліти, а співчувати – коли людину жаліємо, ми дивимося на те, що людина втратила, хочемо сказати їй «бідний/бідна». А коли ми співчуваємо, то бачимо те, що в неї є – її силу та витривалість.
  • не питайте про травму. Часто людям важко згадувати про поранення чи травмування.

Крім того, Мінздрав радить поговорити із дітьми про людей з інвалідністю.

«Навчіть дитину бачити в людині насамперед особистість, а в інвалідності просто одну з ознак», – додає міністерство.

Нагадаємо, існує думка, що отримати протез в нашій країні можливо лише за власні кошти, але в реальності все зовсім інакше, повідомило Міністерство соцполітики. Зазначається, що протезування в Україні безкоштовне і доступне як військовим, ветеранам, цивільним, що постраждали внаслідок бойових дій, так і всіх громадянам, яким потрібен протез.

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Теги: поранення Міністерство охорони здоров'я поради

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