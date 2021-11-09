Що робити із дистанційним навчанням? Комаровський емоційно звернувся до влади (відео)

Комаровський закликав владу Зеленського вакцинувати пенсіонерів та відкривати школи

Лікар-педіатр, кандидат медичних наук Євген Комаровський розповів, що Всесвітня організація здоров'я категорично проти закриття шкіл під час коронавірусної пандемії, але через невакциноване старше покоління в Україні діти змушені сидіти вдома. Про це він розповів у ефірі телеканалу «Україна 24».

Лікар наголосив, щоб діти не заражали бабусь і дідусів, старше покоління має вакцинуватися, тоді й школярі та їхня родина будуть у безпеці. Саме на цьому повинна ставити акцент влада Зеленського.

«ВООЗ категорично наполягає та апелює до всіх країн світу – не закривати школи. Це позиція ВООЗ, вона просить, щоб люди не закривали школи. Як ми говоримо, як можна не закривати школи? Це ж діти повбивають бабусь удома. А ВООЗ цілком справедливо каже: «Почекайте, як діти можуть вбивати бабусь? Для бабусь є вакцини». А у нас спеціальна країна, у нас бабусі кажуть, що вони не щепитимуться, а діти нехай до школи не ходять і вдома сидять», – розповів Комаровський.

Також Комаровський розповів, що вакцинальну компанію серед людей похилого віку потрібно було починати ще в березні, щоб до цього часу більшість з них була вже вакцинована.

«А потім ці ж бабусі й скаржаться, що діти не розуміють взагалі нічого, що вони живуть у телефонах, що у них немає жодних авторитетів, окрім TikTok. Ми не Китай, де TikTok можна використовувати максимум 40 хвилин на день. Я абсолютно згоден з тим, що не можна закривати школи, категорично не можна не пускати до шкіл вчителів, діти повинні ходити до шкіл, але бабусь треба вакцинувати і бабусями треба було займатися з березня місяця, кожного божого дня», – резюмував лікар.

Нагадаємо, лікар Комаровський розповів, як його використав Зеленський.

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