У Києві прощаються із нардепом восьми скликань Звягільським (фото)

Церемонія прощання з Юхимом Звягільським проходить у клубі Кабміну

Юхим Звягільський помер від ускладнень коронавірусу

У вівторок, 9 листопада, у Києві поховають колишнього народного депутата, одного із засновників Партії регіонів, виконувача обов'язків прем'єр-міністра України у 1993-1994 роках Юхима Звягільського.

Нагадаємо, Звягільський помер від ускладнень коронавірусу 6 листопада. Йому було 88 років.

Юхим Звягільський не зміг побороти коронавірус

Церемонія прощання відбувається у клубі Кабінету міністрів на вул. Інститутській.

До будівлі клубу вже привезли тіло померлого, прибувають рідні, друзі, колишні колеги та соратники, повідомляє кореспондент «Главкома».

Із 1979 до 1992 року Звягільський був директором шахти імені Засядька виробничого об’єднання «Донецьквугілля», а протягом 1975-1979 років – директором шахтоуправління «Куйбишевське».

Він був єдиним народним депутатом, якого обирали вісім разів поспіль. У 2019 році він уперше з 1990-го не балотувався до парламенту.

У 1993 році Юхима Звягільського призначили першим віцепрем'єр-міністром при голові Кабміну Леоніді Кучмі. Після відставки Кучми з вересня 1993 до червня 1994 року був виконувачем обов’язків прем'єр-міністра України.

Із листопада 1994 року по березень 1997 року проживав у Ізраїлі, ховаючись від слідства за підозрою у зловживанні службовим становищем.

У 2006 і 2007 роках Звягільський пройшов до Раду за списком Партії регіонів, у 2012-му – знову балотувався від політсили по мажоритарці.

На виборах у 2014-му Звягільський знову пішов у депутати, але вже як самовисуванець в 45-му окрузі, частина якого була окупована проросійськими бойовиками. Зрештою вибори там відбулися тільки на чотирьох дільницях, а Звягільський переміг, отримавши рекордно низьку кількість голосів – 1454.