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    У Києві прощаються із нардепом восьми скликань Звягільським (фото)

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    Церемонія прощання з Юхимом Звягільським проходить у клубі Кабміну - У Києві прощаються із нардепом восьми скликань Звягільським (фото)
    Церемонія прощання з Юхимом Звягільським проходить у клубі Кабміну
    фото: glavcom.ua

    Юхим Звягільський помер від ускладнень коронавірусу

    У вівторок, 9 листопада, у Києві поховають колишнього народного депутата, одного із засновників Партії регіонів, виконувача обов'язків прем'єр-міністра України у 1993-1994 роках Юхима Звягільського.

    Нагадаємо, Звягільський помер від ускладнень коронавірусу 6 листопада. Йому було 88 років.

    Юхим Звягільський не зміг побороти коронавірус
    Юхим Звягільський не зміг побороти коронавірус

    Церемонія прощання відбувається у клубі Кабінету міністрів на вул. Інститутській.

    До будівлі клубу вже привезли тіло померлого, прибувають рідні, друзі, колишні колеги та соратники, повідомляє кореспондент «Главкома».

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    У Києві прощаються із нардепом восьми скликань Звягільським (фото)
    У Києві прощаються із нардепом восьми скликань Звягільським (фото)
    У Києві прощаються із нардепом восьми скликань Звягільським (фото)
    У Києві прощаються із нардепом восьми скликань Звягільським (фото)
    У Києві прощаються із нардепом восьми скликань Звягільським (фото)
    У Києві прощаються із нардепом восьми скликань Звягільським (фото)
    У Києві прощаються із нардепом восьми скликань Звягільським (фото)
    У Києві прощаються із нардепом восьми скликань Звягільським (фото)
    У Києві прощаються із нардепом восьми скликань Звягільським (фото)
    У Києві прощаються із нардепом восьми скликань Звягільським (фото)
    У Києві прощаються із нардепом восьми скликань Звягільським (фото)
    У Києві прощаються із нардепом восьми скликань Звягільським (фото)
    фото: glavcom.ua

    Із 1979 до 1992 року Звягільський був директором шахти імені Засядька виробничого об’єднання «Донецьквугілля», а протягом 1975-1979 років – директором шахтоуправління «Куйбишевське».

    Він був єдиним народним депутатом, якого обирали вісім разів поспіль. У 2019 році він уперше з 1990-го не балотувався до парламенту.

    У 1993 році Юхима Звягільського призначили першим віцепрем'єр-міністром при голові Кабміну Леоніді Кучмі. Після відставки Кучми з вересня 1993 до червня 1994 року був виконувачем обов’язків прем'єр-міністра України.

    Із листопада 1994 року по березень 1997 року проживав у Ізраїлі, ховаючись від слідства за підозрою у зловживанні службовим становищем.

    У 2006 і 2007 роках Звягільський пройшов до Раду за списком Партії регіонів, у 2012-му – знову балотувався від політсили по мажоритарці.

    На виборах у 2014-му Звягільський знову пішов у депутати, але вже як самовисуванець в 45-му окрузі, частина якого була окупована проросійськими бойовиками. Зрештою вибори там відбулися тільки на чотирьох дільницях, а Звягільський переміг, отримавши рекордно низьку кількість голосів – 1454.

    Теги: Київ Партія регіонів депутат смерть коронавірус
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    У Києві прощаються із нардепом восьми скликань Звягільським (фото)