Для розробки ефективної вакцини проти коронавірусу потрібен понад $31 мільярд, – ВООЗ



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Процес розробки і виробництва ефективної вакцини займає до 10 років

У світі зараз розробляють або тестують 200 потенційно дієвих вакцин

Для розробки ефективної та доступної вакцини проти Covid-19 протягом наступного року буде потрібно понад 31 мільярд доларів.

Про це заявили Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та світові партнери, повідомляється на сайті ООН.

«Протягом наступних 12 місяців буде потрібно більш як $31 мільярд на розробку ліків, які будуть ефективні проти Covid-19», – йдеться в повідомленні.

За словами генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедроса Гебрейесуса, у світі зараз розробляють або тестують 200 потенційно дієвих вакцин.

Він підкреслив, що для ефективної протидії хвороби потрібна дієва вакцина в безпрецедентних масштабах і в стислі терміни. Разом з цим вона має бути доступною для всіх, хто її потребує.

За словами головної наукової співробітниці ВООЗ Суміі Свамінатан, зазвичай процес розробки і виробництва ефективної вакцини займає до 10 років, проте в нинішніх умовах ВООЗ відводить на це 12, максимум 18 місяців. «І це буде безпрецедентно», – підкреслила Свамінатан.

Як повідомлялося, у світі станом на 28 червня зафіксовано 10 088 576 випадків коронавірусу, з них 501 442 смертельних. Одужало 5 466 534 пацієнтів.

Нагадаємо, станом на ранок 28 червня в Україні зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу, це на 31 випадок менше, ніж учора (948).

Одужали – 233 (вчора 402), померли – 19 (вчора 24).

Загалом одужали 18 934 особи, летальних випадків – 1 129.

У Києві виявлено хворих 69 осіб (вчора 140). Також 55 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 49) і 173 – на Львівщині (вчора 168), 93 – на Рівненщині (вчора 111).

Коронавірус в Україні

Всього 42982

Хворіють 22919

Одужали 18934

Померли 1129

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Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).

Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).

Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.

У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).

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