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Популярні ліки тільки за електронним рецептом: чому українці обурені

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Популярні ліки тільки за електронним рецептом: чому українці обурені
Зауважимо, виписати електронний рецепт можуть лікарі усіх спеціальностей у державних та приватних клініках, а також лікарі-ФОПи
фото з відкритих джерел

З 1 квітня електронний рецепт потрібен буде на всі засоби для зниження артеріального тиску, гормональні препарати і деякі популярні знеболювальні

Міністерство охорони здоров’я України з квітня запускає третій етап впровадження електронних рецептів на ліки. З 1 квітня під заборону потрапляють більшість протизастудних засобів, деякі вітаміни, жарознижувальні та знеболювальні.

До рецептурних препаратів належать: антибіотики, протисудомні, гормональні (у тому числі й протизаплідні, навіть екстрені), для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, деякі антигельмінтні, деякі вітаміни, кроворозріджувальні, антидепресанти, нейролептики та релаксанти, стероїдні лікарські засоби, а також деякі знеболювальні, жарознижувальні, антигістамінні та протизастудні.

Українці шоковані таким впровадженням, адже воно завдасть мороки та додаткових проблем.

Популярні ліки тільки за електронним рецептом: чому українці обурені фото 1

Більшість користувачів соцмереж не стримують емоцій, адже стурбовані тим, як нововведення вплине на їх рідних, особливо літніх людей. 

Популярні ліки тільки за електронним рецептом: чому українці обурені фото 2

Ще одна складність у тому, що записуватися до державного лікаря потрібно завчасно, адже до працівників медустанов чимала черга. Згадують і те, що в Європі аналогічна ситуація з рецептом на ліки.

Популярні ліки тільки за електронним рецептом: чому українці обурені фото 3

Українці обурені й вважають реформу не на часі, адже під час війни дехто немає можливості отримати рецепт, а хвороб тільки більшає. Також зі складнощами можуть стикнутися волонтери, які нині купують чимало ліків для потреб військових.

Популярні ліки тільки за електронним рецептом: чому українці обурені фото 4
Популярні ліки тільки за електронним рецептом: чому українці обурені фото 5

До слова, у МОЗ наголосили, що в областях, де ведуться бойові дії, рецептурні препарати можна буде купити без е-рецепту та навіть рецепту взагалі, крім наркотичних препаратів.

Деякі користувачі соцмереж думають над тим, аби придбати медпрепарати заздалегідь. 

Популярні ліки тільки за електронним рецептом: чому українці обурені фото 6

Проте є й ті, хто навпаки підтримує таке впровадження й не вбачає проблем у тому, аби взяти номер телефону свого лікаря й у потрібний момент із ним комунікувати.

Популярні ліки тільки за електронним рецептом: чому українці обурені фото 7

Великою проблемою постає необхідність мати електронний рецепт на гормональні препарати, серед яких екстрена контрацепція. Жінки вбачають у цьому своєрідний крок підготовки до заборони абортів.

Популярні ліки тільки за електронним рецептом: чому українці обурені фото 8

Дехто ж стає на захист реформи, адже у наш час чимало людей займаються самолікуванням, що згубно впливає на здоров'я.

Популярні ліки тільки за електронним рецептом: чому українці обурені фото 9

Також писали і про те, що не потрібно сіяти паніку, адже ліки й надалі можна буде купувати в аптеках при медустановах. Та все ж нововведення вважають дійсно недоречним і безглуздим.

Популярні ліки тільки за електронним рецептом: чому українці обурені фото 10

Українці також мемами реагують на нововведення. 

Популярні ліки тільки за електронним рецептом: чому українці обурені фото 11

Зауважимо, виписати електронний рецепт можуть лікарі усіх спеціальностей у державних та приватних клініках, а також лікарі-ФОПи. Декларація для цього не потрібна.

Щоб отримати е-рецепт, необхідно звернутися на огляд до лікаря. В документі лікар вказує не конкретний препарат, а активну речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з приймання ліків.

Рецепт лікар надсилає пацієнтові. Там вказано код, який треба буде назвати фармацевтові в аптеці. Використати його можна лише раз.

У разі тривалого лікування за хронічних захворювань або ж за потреби продовжити лікування чи профілактику повторний електронний рецепт на потрібні ліки можна буде отримати, звернувшись до сімейного лікаря дистанційно. Для цього в системі попередньо обовʼязково має бути зафіксоване перше призначення від лікуючого лікаря. Так призначення ліків завжди будуть доступні у смартфоні.

Якщо телефону немає, лікар надрукує спеціальну інформаційну пам’ятку з деталями призначення, номером та кодом для погашення рецепта в аптеці.

Читайте також: Перелік лікарських засобів, на які з 1 квітня потрібен рецепт: деталі
Теги: лікар рецепт здоров'я медична реформа медичні препарати ліки

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