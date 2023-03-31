Популярні ліки тільки за електронним рецептом: чому українці обурені

Зауважимо, виписати електронний рецепт можуть лікарі усіх спеціальностей у державних та приватних клініках, а також лікарі-ФОПи

З 1 квітня електронний рецепт потрібен буде на всі засоби для зниження артеріального тиску, гормональні препарати і деякі популярні знеболювальні

Міністерство охорони здоров’я України з квітня запускає третій етап впровадження електронних рецептів на ліки. З 1 квітня під заборону потрапляють більшість протизастудних засобів, деякі вітаміни, жарознижувальні та знеболювальні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До рецептурних препаратів належать: антибіотики, протисудомні, гормональні (у тому числі й протизаплідні, навіть екстрені), для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, деякі антигельмінтні, деякі вітаміни, кроворозріджувальні, антидепресанти, нейролептики та релаксанти, стероїдні лікарські засоби, а також деякі знеболювальні, жарознижувальні, антигістамінні та протизастудні.

Українці шоковані таким впровадженням, адже воно завдасть мороки та додаткових проблем.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Більшість користувачів соцмереж не стримують емоцій, адже стурбовані тим, як нововведення вплине на їх рідних, особливо літніх людей.

Ще одна складність у тому, що записуватися до державного лікаря потрібно завчасно, адже до працівників медустанов чимала черга. Згадують і те, що в Європі аналогічна ситуація з рецептом на ліки.

Українці обурені й вважають реформу не на часі, адже під час війни дехто немає можливості отримати рецепт, а хвороб тільки більшає. Також зі складнощами можуть стикнутися волонтери, які нині купують чимало ліків для потреб військових.

До слова, у МОЗ наголосили, що в областях, де ведуться бойові дії, рецептурні препарати можна буде купити без е-рецепту та навіть рецепту взагалі, крім наркотичних препаратів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Деякі користувачі соцмереж думають над тим, аби придбати медпрепарати заздалегідь.

Проте є й ті, хто навпаки підтримує таке впровадження й не вбачає проблем у тому, аби взяти номер телефону свого лікаря й у потрібний момент із ним комунікувати.

Великою проблемою постає необхідність мати електронний рецепт на гормональні препарати, серед яких екстрена контрацепція. Жінки вбачають у цьому своєрідний крок підготовки до заборони абортів.

Дехто ж стає на захист реформи, адже у наш час чимало людей займаються самолікуванням, що згубно впливає на здоров'я.

Також писали і про те, що не потрібно сіяти паніку, адже ліки й надалі можна буде купувати в аптеках при медустановах. Та все ж нововведення вважають дійсно недоречним і безглуздим.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українці також мемами реагують на нововведення.

Зауважимо, виписати електронний рецепт можуть лікарі усіх спеціальностей у державних та приватних клініках, а також лікарі-ФОПи. Декларація для цього не потрібна.

Щоб отримати е-рецепт, необхідно звернутися на огляд до лікаря. В документі лікар вказує не конкретний препарат, а активну речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з приймання ліків.

Рецепт лікар надсилає пацієнтові. Там вказано код, який треба буде назвати фармацевтові в аптеці. Використати його можна лише раз.

У разі тривалого лікування за хронічних захворювань або ж за потреби продовжити лікування чи профілактику повторний електронний рецепт на потрібні ліки можна буде отримати, звернувшись до сімейного лікаря дистанційно. Для цього в системі попередньо обовʼязково має бути зафіксоване перше призначення від лікуючого лікаря. Так призначення ліків завжди будуть доступні у смартфоні.

Якщо телефону немає, лікар надрукує спеціальну інформаційну пам’ятку з деталями призначення, номером та кодом для погашення рецепта в аптеці.