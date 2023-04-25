Вчені знайшли несподіваний спосіб покращити здоровʼя

У любителів контрастних процедур температура тіла в середньому нижча, що потенційно є ознакою адаптації до спеки завдяки частому відвідуванню сауни

Регулярне відвідування сауни та плавання в холодній воді можуть мати позитивний вплив на організм

Вчені з Данії з'ясували, що контрастні процедури добре зміцнюють серцево-судинну систему, сприяють зниженню ваги та можуть зробити організм стійким до екстремальних температур. Про це свідчать результати дослідження.

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Науковці з Копенгагенського університету припустили, що регулярне відвідування сауни та плавання в холодній воді можуть вплинути на здатність бурого жиру спалювати енергію та виробляти тепло, тим самим привчаючи організм комфортно переносити як сильну спеку, так і холод.

​Зауважимо, бура жирова тканина забезпечує процес виробництва тепла в організмі та бере участь у жироспаленні. Вона також сприяє контролю цукру в крові, тому активність бурої жирової тканини дозволяє уникнути розвитку діабету. З віком або у людей з надмірною вагою об'єм бурого жиру зменшується.

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У дослідженні брали участь вісім молодих чоловіків, які протягом двох років на тиждень практикували плавання в холодній воді та сауну, або лише «моржування». Ще вісім учасників тієї ж вікової групи було включено до контрольної групи – вони не займалися зимовим плаванням та не відвідували сауну.

Вчені припускали, що у любителів крижаної води та гарячої сауни збільшиться обсяг бурого жиру, проте за результатами дослідження вони побачили інший ефект: у добровольців значно покращилася терморегуляція. Щоб оцінити вплив таких процедур на стійкість до холоду, добровольців з обох груп попросили занурити руку у крижану воду на три хвилини.

Порівняно з контрольною групою у всіх учасників було виявлено мінімальні зміни пульсу та артеріального тиску. У них також була вищою температура шкіри, що означає вищий рівень адаптації до втрати тепла в організмі.

При дії холоду активність бурої жирової тканини збільшувалася в обох групах, однак у любителів «моржування» та сауни було вище вироблення тепла та витрата енергії.

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Вчені також оцінили терморегуляцію в організмі у всіх учасників протягом дня за комфортної температури. Виявилося, що у любителів контрастних процедур температура тіла в середньому нижча, що потенційно є ознакою адаптації до спеки завдяки частому відвідуванню сауни.

Автори дослідження зазначили, що ці висновки не можна вважати остаточними через невелику вибірку учасники, до того ж однієї статі та віку. Однак ці результати потенційно вказують на те, що підвищення активності бурої тканини може значно знизити ризик порушень метаболізму.

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