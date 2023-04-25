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Вчені знайшли несподіваний спосіб покращити здоровʼя

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Вчені знайшли несподіваний спосіб покращити здоровʼя
У любителів контрастних процедур температура тіла в середньому нижча, що потенційно є ознакою адаптації до спеки завдяки частому відвідуванню сауни
фото з відкритих джерел

Регулярне відвідування сауни та плавання в холодній воді можуть мати позитивний вплив на організм

Вчені з Данії з'ясували, що контрастні процедури добре зміцнюють серцево-судинну систему, сприяють зниженню ваги та можуть зробити організм стійким до екстремальних температур. Про це свідчать результати дослідження.

Науковці з Копенгагенського університету припустили, що регулярне відвідування сауни та плавання в холодній воді можуть вплинути на здатність бурого жиру спалювати енергію та виробляти тепло, тим самим привчаючи організм комфортно переносити як сильну спеку, так і холод.

​Зауважимо, бура жирова тканина забезпечує процес виробництва тепла в організмі та бере участь у жироспаленні. Вона також сприяє контролю цукру в крові, тому активність бурої жирової тканини дозволяє уникнути розвитку діабету. З віком або у людей з надмірною вагою об'єм бурого жиру зменшується.

У дослідженні брали участь вісім молодих чоловіків, які протягом двох років на тиждень практикували плавання в холодній воді та сауну, або лише «моржування». Ще вісім учасників тієї ж вікової групи було включено до контрольної групи – вони не займалися зимовим плаванням та не відвідували сауну.

Вчені припускали, що у любителів крижаної води та гарячої сауни збільшиться обсяг бурого жиру, проте за результатами дослідження вони побачили інший ефект: у добровольців значно покращилася терморегуляція. Щоб оцінити вплив таких процедур на стійкість до холоду, добровольців з обох груп попросили занурити руку у крижану воду на три хвилини.

Порівняно з контрольною групою у всіх учасників було виявлено мінімальні зміни пульсу та артеріального тиску. У них також була вищою температура шкіри, що означає вищий рівень адаптації до втрати тепла в організмі.

При дії холоду активність бурої жирової тканини збільшувалася в обох групах, однак у любителів «моржування» та сауни було вище вироблення тепла та витрата енергії.

Вчені також оцінили терморегуляцію в організмі у всіх учасників протягом дня за комфортної температури. Виявилося, що у любителів контрастних процедур температура тіла в середньому нижча, що потенційно є ознакою адаптації до спеки завдяки частому відвідуванню сауни.

Автори дослідження зазначили, що ці висновки не можна вважати остаточними через невелику вибірку учасники, до того ж однієї статі та віку. Однак ці результати потенційно вказують на те, що підвищення активності бурої тканини може значно знизити ризик порушень метаболізму.

Раніше повідомлялося, що вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя (дослідження).

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Теги: здоров'я

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