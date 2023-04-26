Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Працевлаштування переселенців: головні плюси та мінуси для роботодавців

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Працевлаштування переселенців: головні плюси та мінуси для роботодавців
Попит на працевлаштування серед ВПО на ринку праці дуже високий
фото з відкритих джерел

Попит на працевлаштування серед переселенців частково перевищує пропозицію 

Із початком повномасштабного вторгнення, значна кількість українців змушено покинули свої домівки.

Вони почали активно шукати нові міста для життя, а отже і нову роботу, аби отримувати стабільний дохід. Роботодавці зазначають, що у працевлаштуванні таких людей є негативні та позитивні сторони.

Порівняльну характеристику, на основі зібраних соціологічних даних, провела спеціальна група однієї із платформ для працевлаштування ВПО

ВПО в українському законодавстві це громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Які плюси у працевлаштуванні ВПО

Керівниця відділу по роботі з персоналом мережі магазинів компанії Varus Олена Семидоцька запевняє, що ВПО, які шукають роботу, багато. Це означає, що є з кого вибирати. Якщо розглядати переселенців для найму, не буде дефіциту кадрів. Попит на працевлаштування серед переселенців частково перевищує пропозицію 

«Приємним бонусом для компанії є і те, що держава компенсує частину витрат. Якщо ви правильно зареєструєте, то отримаєте покриття частини коштів. Найм персоналу –  це дорога операція, яка містить оцінку персоналу, кадровий документообіг та витрати компанії на підготовку нового співробітника. Однак, зараз можна швидко знайти достатню кількість персоналу будь-якої категорії. Багато переселенців потребують заробітку, і ви можете знайти тих, хто потрібен вашій компанії, починаючи від вантажників і закінчуючи керівниками магазинів», – говорить експертка.

Які мінуси у працевлаштуванні ВПО

Головна проблема в тому, що переселенці швидко від’їжджають. Однак іноді є люди, яким сподобалися компанія та місто, а отже вони точно залишаться з вами.

«Також, якщо у переселеної особи велика сім’я, наприклад, троє дітей, то їй може не хотітися працювати, оскільки держава надає соціальні виплати, і немає потреби ходити на роботу», – запевняє Олена Семидоцька.

Ще одним мінусом є більш прискіпливий відбір людей, оскільки не всі розділяють цінності та місії компанії.

На що мають право переселенці

  • Просити місцеві органи влади допомогти у пошуку та возз’єднанні членів сімей, які втратили зв’язок через внутрішнє переміщення.

  • Запитувати інформацію про долю і місцеперебування зниклих членів сім’ї та близьких родичів.

  • Вимагати безпечних умов для життя та здоров’я, створення належних умов для постійного чи тимчасового проживання.

  • Дізнаватися інформацію про те, чи залишилася загроза в регіоні, який ВПО вимушені були покинути, яка там ситуація з інфраструктурою, екологією тощо.

Нагадаємо, як повідомляли раніше, у Міністерстві соціальної політики України пояснили, як діяти у разі виникнення проблем після оформлення документів, що засвідчують статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Теги: місто робота переселенці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

15 лютого поточного року в небі над Київом було зафіксовано 6 «повітряних кульок»
Російські «повітряні кулі» в українському небі: агресор готує новий напрямок ракетних атак?
31 березня, 14:14
Залужний повідомив, які ЗСУ потрібні літаки та показав роботу авіації (відео)
Залужний повідомив, які ЗСУ потрібні літаки та показав роботу авіації (відео)
30 березня, 12:39
Сьогодні в місті Ірпіні погасили нову марку «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель»
«Укрпошта» презентувала марку до річниці деокупації Київщини (фото)
31 березня, 11:32
Голову Львівської облради достроково відправлено у відставку
Голову Львівської облради достроково відправлено у відставку
6 квiтня, 20:48
Противник наступає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках
За Бахмут та Мар’їнку тривають запеклі бої, Генштаб повідомив кількість відбитих атак
8 квiтня, 18:37
Російська окупаційна адміністрація визначила місто, яке перетворить на «нову Бучу»
Російська окупаційна адміністрація визначила місто, яке перетворить на «нову Бучу»
19 квiтня, 09:04
Іспанські Leopard 2 прибудуть в Україну за шість днів
Частина іспанських танків Leopard 2 вже на шляху до України
23 квiтня, 12:15
Нічна «бавовна» у Криму: ЗСУ покепкували з росіян
Нічна «бавовна» у Криму: ЗСУ покепкували з росіян
24 квiтня, 08:13
У травні 2023 року українці відзначатимуть величне християнське свято – вознесіння Господнє
Вихідні та святкові дні у травні. Коли та скільки відпочиватимуть українці
Вчора, 07:47

Соціум

Працевлаштування переселенців: головні плюси та мінуси для роботодавців
Працевлаштування переселенців: головні плюси та мінуси для роботодавців
Москвичка написала донос на власну доньку, яка підтримала Україну у війни
Москвичка написала донос на власну доньку, яка підтримала Україну у війни
Російський «правозахисник» влаштував провокацію в ОБСЄ
Російський «правозахисник» влаштував провокацію в ОБСЄ
Майже 200 могил: у Новосибірську виявлено нове кладовище «вагнерівців» (відео)
Майже 200 могил: у Новосибірську виявлено нове кладовище «вагнерівців» (відео)
Куди варто переїхати, щоб стати щасливим: названо найкраще місто Європи
Куди варто переїхати, щоб стати щасливим: названо найкраще місто Європи
Переполох у Москві. Силовики заявляють про нові і нові дрони
Переполох у Москві. Силовики заявляють про нові і нові дрони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
У Лаврі комісія виявила специфічну знахідку
36K
Міністр освіти назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі
33K
Чому іноземних гостей не буде на 9 травня? Росія вигадала смішне виправдання
22K
Путін масово звільняє військових командирів – ISW
19K
Хабар за групу інвалідності. На Хмельниччині суд сенсаційно виправдав голову медкомісії
16K
Окупанти підчепили небезпечну хворобу, коли рили окопи на Запоріжжі

Новини

У Росії згоріло селище: є загиблий (фото)
Сьогодні, 00:58
ЗСУ ліквідували російського депутата, який воював у складі ПВК «Вагнер» (фото)
Вчора, 23:35
«Кожен прояв російського терору – це додаткові аргументи, що все має завершитись у трибуналі», – Зеленський
Вчора, 23:01
Велика Британія відправила українським військовим снаряди зі збідненим ураном
Вчора, 22:14
Пригожин пішов війною проти нових приватних російських армій – ISW
Вчора, 06:38
Росія цинічно звинуватила Україну у порушенні «зернової угоди»: деталі
Вчора, 03:45

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту