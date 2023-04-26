Працевлаштування переселенців: головні плюси та мінуси для роботодавців

Попит на працевлаштування серед ВПО на ринку праці дуже високий

Попит на працевлаштування серед переселенців частково перевищує пропозицію

Із початком повномасштабного вторгнення, значна кількість українців змушено покинули свої домівки.

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Вони почали активно шукати нові міста для життя, а отже і нову роботу, аби отримувати стабільний дохід. Роботодавці зазначають, що у працевлаштуванні таких людей є негативні та позитивні сторони.

Порівняльну характеристику, на основі зібраних соціологічних даних, провела спеціальна група однієї із платформ для працевлаштування ВПО

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ВПО в українському законодавстві це громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Які плюси у працевлаштуванні ВПО

Керівниця відділу по роботі з персоналом мережі магазинів компанії Varus Олена Семидоцька запевняє, що ВПО, які шукають роботу, багато. Це означає, що є з кого вибирати. Якщо розглядати переселенців для найму, не буде дефіциту кадрів. Попит на працевлаштування серед переселенців частково перевищує пропозицію

«Приємним бонусом для компанії є і те, що держава компенсує частину витрат. Якщо ви правильно зареєструєте, то отримаєте покриття частини коштів. Найм персоналу – це дорога операція, яка містить оцінку персоналу, кадровий документообіг та витрати компанії на підготовку нового співробітника. Однак, зараз можна швидко знайти достатню кількість персоналу будь-якої категорії. Багато переселенців потребують заробітку, і ви можете знайти тих, хто потрібен вашій компанії, починаючи від вантажників і закінчуючи керівниками магазинів», – говорить експертка.

Які мінуси у працевлаштуванні ВПО

Головна проблема в тому, що переселенці швидко від’їжджають. Однак іноді є люди, яким сподобалися компанія та місто, а отже вони точно залишаться з вами.

«Також, якщо у переселеної особи велика сім’я, наприклад, троє дітей, то їй може не хотітися працювати, оскільки держава надає соціальні виплати, і немає потреби ходити на роботу», – запевняє Олена Семидоцька.

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Ще одним мінусом є більш прискіпливий відбір людей, оскільки не всі розділяють цінності та місії компанії.

На що мають право переселенці

Просити місцеві органи влади допомогти у пошуку та возз’єднанні членів сімей, які втратили зв’язок через внутрішнє переміщення.

Запитувати інформацію про долю і місцеперебування зниклих членів сім’ї та близьких родичів.

Вимагати безпечних умов для життя та здоров’я, створення належних умов для постійного чи тимчасового проживання.

Дізнаватися інформацію про те, чи залишилася загроза в регіоні, який ВПО вимушені були покинути, яка там ситуація з інфраструктурою, екологією тощо. Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, як повідомляли раніше, у Міністерстві соціальної політики України пояснили, як діяти у разі виникнення проблем після оформлення документів, що засвідчують статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).