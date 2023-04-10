Лікування раку та серцевих захворювань: яку революцію готують фармацевти

Успіх вакцини від Covid прискорив розробку вакцин проти раку та серцевих захворювань

Мільйони життів можуть бути врятовані завдяки революційному створенню нових вакцин. Провідна фармацевтична компанія заявила, що впевнена, що препарати для лікування раку, серцево-судинних, аутоімунних та інших захворювань будуть готові до 2030 року. Про це повідомляє The Guardian.

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Видання посилається на заяву головного медичного директора фармацевтичної компанії Moderna Пола Бертона. Згідно з останніми дослідженнями, прогрес у роботі вчених йде величезними темпами. За останні півтора роки вони змогли досягти результатів, які раніше досягалися протягом 15 років. Все це стало можливо завдяки успіху вакцини від COVID-19.

Бертон розповів, що у майбутньому вакцини від раку створюватимуться під різні види пухлин. Також розробляються ін'єкції, які зможуть покривати одразу кілька респіраторних інфекцій.

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Але вчені попереджають, що прискорений прогрес, який зріс за останні три роки, буде марним, якщо високий рівень інвестицій не підтримуватиметься. За словами видання, революційні вакцини працюватимуть на основі технологій роботи з мРНК.

Нагадаємо, що ВООЗ зробила заяву, звідки пішов коронавірус.

До слова, раніше дослідники знайшли простий і смачний спосіб зменшити ризик діабету. Також лікарі знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя.