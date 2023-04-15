Як саджання картоплі впливає на тривалість житття: вчені дослідили користь фізичної праці

Фізичні навантаження під час роботи та у вільний час мають різний вплив на здоров'я

Різні медичні рекомендації зазвичай не відрізняються для різних типів фізичної активності. Відомо, що у всьому світі робота – основне джерело фізичної активності для більшості дорослих людей. Але нове дослідження показало, що воно має меншу користь.

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Фізична активність – ефективний засіб профілактики серцево-судинних хвороб та ранньої смерті. Нещодавні дослідження показали, що її вплив на здоров'я може залежати від того, де і як людина її проводить. Користь вправ у вільний час демонструє низку якісних наукових праць. Але фізична активність, яка пов'язана з роботою, не завжди покращує здоров'я.

Великий огляд, проведений у 2020 році, показав, що професійна фізична активність пов'язана зі зниженням ризику цукрового діабету, раку, ішемічної хвороби серця. Водночас вона збільшує ймовірність розвитку остеоартриту, порушень сну і ранньої смерті.

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Проте автори роботи зазначили, що ці докази зазвичай низької якості, тому потрібні нові дослідження з цієї теми. Різний вплив фізичних навантажень під час роботи та у вільний час назвали парадоксом фізичної активності.

Вчені припускають, що може пояснити різний характер цих двох видів навантаження. Вправи у вільний час зазвичай динамічніші, ступінь їх тяжкості підібрана для поліпшення здоров'я серця і судин. Навантаження на роботі часто вимагає статичного напруження, воно монотонне, робочі пози можуть довго не змінюватися, час відпочинку часто недостатній.

У новій роботі вчені проаналізували дані понад 100 тис. людей, які брали участь у великому дослідженні здоров'я населення Данії у 2003–2014 роках. Усі учасники заповнювали анкети, де детально описували свою активність.

Порівняно з тими, хто у вільний час мали низьку фізичну активність, у людей із середньою, високою та дуже високою активністю на дозвіллі ризик смерті був нижчим на 26%, 41% та 40% відповідно. З іншого боку, висока і дуже висока фізична активність була пов'язана зі збільшенням ризику смерті на 13% та 27% відповідно порівняно з показниками тих, хто був мало навантажений фізично.

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Під час дослідження ризиків інфарктів та інсультів вчені виявили подібні ефекти. Фізична активність на дозвіллі була пов'язана зі зниженням їхнього ризику на 14–23%, але на роботі – зі збільшенням на 15–35%.

Вчені припускають, що робоче середовище можна організувати інакше, щоб робота мала деякі аспекти вправ і могла приносити користь здоров'ю. Цьому може сприяти, наприклад, періодична зміна діяльності протягом дня.

Нагадаємо, вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя (дослідження). Наявність великої кількості друзів може стимулювати більш здорову поведінку, підвищувати фізичну активність і допомагати знижувати стрес.