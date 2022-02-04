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    Всесвітній день боротьби з раком. Названо регіон, який лідирує за рівнем захворюваності

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    Лікар розповів, яким чином наявність уранових копалень у Кіровоградській області впливає на онкозахворюваність у регіоні - Всесвітній день боротьби з раком. Названо регіон, який лідирує за рівнем захворюваності
    Лікар розповів, яким чином наявність уранових копалень у Кіровоградській області впливає на онкозахворюваність у регіоні
    фото: UNIAN

    «Україна повторює онкологічні тенденції європейських країн»

    Уранові копальні, що наявні на Кіровоградщині, є фоновою передумовою збільшення кількості онкологічних випадків. Тому цей регіон – лідер із показників захворюваності на рак на 100 тис. осіб населення. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко.

    Медик зазначив, що цьому регіону України онкологам доводиться приділяти особливу увагу.

    «Там є розвинутий сучасний онкологічний центр, з лікарями з Кропивницького ми взаємодіємо плідно і постійно», – зазначив Андрій Безносенко.

    Попри цю особливість Кіровоградщини, загалом вітчизняні онкологи не вдзначають якихось суттєвих регіональних відмінностей у сенсі пощиреності в певних регіонах тих чи інших онкологічних діагнозів.

    «На сьогодні регіональних відмінностей в Україні немає, як і відмінностей України від країн Європи. Найпоширеніші злоякісні пухлини у жінок – це рак грудної залози, жіночих статевих органів – тіла матки, яєчників, шийки матки і рак товстої та прямої кишки. У чоловіків на першому місці рак легень, передміхурової залози та рак кишечника. І така ж тенденція в європейських країнах. В південних країнах на перші місця може виходити рак шкіри (меланома), в азійських – рак шлунку, стравоходу», – зазначив головний лікар Національного інституту раку.

    Також головний лікар Інституту раку спростував міф, поширений серед українців. Зазначимо, щороку 4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби проти раку.

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    Теги: здоров'я лікар Кіровоградщина хвороби рак населення Андрій Безносенко
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    Всесвітній день боротьби з раком. Названо регіон, який лідирує за рівнем захворюваності