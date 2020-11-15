Вчені створили м'ясо з клітин людського тіла і крові

Автори такого незвичного проекту хочуть привернути увагу громадськості до проблеми вбивства тварин

Група американських вчених і дизайнерів створила м'ясо, вирощене з людських клітин.

Про це пише Deezen.

Для «вирощування« стейка вони взяли людські клітини і кров, з яких культивували справжній стейк. Автори проекту підкреслюють, що не вважають свою ідею канібалізмом.

Вирощений стейк вчені назвали Ouroboros. Це слово позначає змія, що кусає себе за хвіст, і є давнім символом вічності і циклічної природи життя. Самі автори проекту не вважають такий спосіб виготовлення канібалізмом.

Крім того, творці вважають, що таке м'ясо можна вирощувати в закусочних або прямо у себе вдома. Щоб отримати стейк, необхідно зібрати власні клітини з внутрішньої сторони щоки, а потім помістити їх в сироватку з простроченої крові. У підсумку з клітин виростає шматочок м'яса розміром з один укус. Всього процес вирощування займає три місяці.

Зараз розробку можна побачити на виставці Beazley Designs of the Year.

Автори підкреслюють, що перевага дослідження - відсутність шкоди для тварин. Людина отримує все те же м'ясо, але при цьому ніхто не гине. В якості основи вчені використовували донорську кров з вичерпаним терміном придатності. Якби її не взяли для розробки, то медики б її просто утилізували.

Усього процес вирощування займає три місяці.

«Ми не просуваємо «поїдання себе» як рішення, яке виправить потреби людей у білку. Ми радше задаємося питанням, на які жертви ми повинні піти, щоб продовжувати споживати м'ясо в тому темпі, в якому ми робимо це зараз? У кого в майбутньому буде можливість їсти м'ясо тварин, а в кого залишиться тільки спосіб отримання м'яса через вирощування його з себе», – пояснили розробники продукту.