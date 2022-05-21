Як українцям отримати безоплатну меддопомогу в Італії: роз'яснення МОЗ

Біженці з України мають змогу отримати безкоштовну медичну допомогу, однак для цього є певні умови

Тимчасові переселенці з України в Італії мають право на безоплатну медичну допомогу, проте її обсяг залежить від статусу. У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як отримати медичну допомогу в Італії та які послуги доступні безоплатно.

Варто зауважити, що безоплатна державна медицина на рівні з громадянами Італії доступна лише українцям, які оформили посвідку тимчасового захисту.

Як отримати доступ до лікування в Італії

Спершу потрібно зареєструватися в медичних установах ASL (місцеве управління охорони здоров’я) за місцем проживання, на яке зроблений запит на тимчасовий захист.

Потрібно обрати лікаря загальної практики або педіатра для дитини.

Щоб отримувати допомогу, потрібно мати код STP (straniero temporaneamente presente – іноземець, який тимчасово перебуває на території Італії).

Для отримання коду потрібно вказати персональні дані (візьміть із собою паспорт), або картку SSR для дітей та вагітних. Код видається в закладах охорони здоров'я – Azienda Sanitaria Locale (ASL).

Які послуги доступні українцям в Італії безкоштовно:

консультації та спостереження лікаря загальної практики/педіатра;

невідкладна медична допомога;

щеплення проти COVID-19 та допомога у разі хвороби на COVID-19;

консультації та спостереження вузьких спеціалістів за направленням лікаря/педіатра;

щеплення відповідно до календаря щеплень;

допомога під час вагітності та пологів, а також у післяпологовий період;

загальний медичний огляд;

госпіталізація за направленням;

обстеження на туберкульоз;

базові стоматологічні процедури;

безоплатні або частково безоплатні медикаменти.

Для українців, які не оформили посвідку тимчасового захисту, в Італії доступні такі послуги:

невідкладна допомога у відповідних відділеннях;

вакцинація;

направлення на клінічні обстеження;

відвідування фахівців і отримання медикаментів.

Як працює медична система Італії

В Італії працює універсальна система медичного доступу: всі люди у країні мають доступ до необхідних послуг безоплатно або без надмірного фінансового навантаження.

У країні працює державна і приватна програма медичного страхування – для тимчасових переселенців з України державне медичне страхування безоплатне.

Лікаря можна обрати самостійно, але в закладі за місцем проживання (реєстрації). Лікар загальної практики надає такі послуги:

проводить загальний медичний огляд відповідно до графіка оглядів;

виписує направлення до вузьких спеціалістів, на аналізи та госпіталізацію;

виписує рецепти;

виписує лікарняні, довідки;

виписує направлення на супровід вагітності, супутні обстеження, допомогу у разі пологів та у післяпологовий період.

Нагадаємо, що біженці з України можуть отримати безкоштовну медичну допомогу й в інших країнах.