З початку вторгнення агресори пошкодили 500 лікарень

Сорок лікарняних закладів вже неможливо відновити

З перших днів російської агресії війська окупантів цілеспрямовано ведуть обстріли медичних закладів, руйнуючи інфраструктуру закладів охорони здоров’я. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денiсова у своєму Telegram-каналі.

«Від початку війни внаслідок ворожих обстрілів загинуло 10 лікарів, пошкоджено близько 500 лікарень, 40 медустанов зруйновано та не підлягають відновленню», – написала вона.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини зазначила, що міжнародне гуманітарне право забороняє під час збройних конфліктів напади, спрямовані проти медичного персоналу та об'єктів.

«Конвенцією про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, Конвенцією про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях від 12 серпня 1949 року, Додатковим протоколом до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), встановлено суворі вимоги щодо захисту медичного персоналу, медичного транспорту та лікувальних закладів», – пише Людмила Денісова.

Нагадаємо, що у березні російськими агресорами було скинуто бомби на пологовий будинок у Маріуполі. Після бомбардування цього «стратегічного об’єкта» рашисти заявили, що жодних породіль і немовлят у ньому не було, а приміщення пологового використовували як базу бійці полку «Азов».

30 квітня, ворог завдав чергового обстрілу по житловим кварталам та лікарні у Немишлянському району міста Харкова.

Вчора, 7 травня, російські окупанти обстріляли лікарню в Оріхові Запорізької області.