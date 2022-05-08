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    Події в Україні

    Ворог повторно обстріляв лікарню в Оріхові: фото

    Цілилися в медиків та мирних мешканців - Ворог повторно обстріляв лікарню в Оріхові: фото

    Цілилися в медиків та мирних мешканців

    фото: Запорізька обласна військова адміністрація

    Окупанти завдали удару по мед закладу: хотіли добити поранених і вбити лікарів

    Вчора, 7 травня, російські окупанти обстріляли лікарню в Оріхові Запорізької області. На щастя, ніхто не постраждав.

    За словами речника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Ареф'єва, обстріл стався 7 травня приблизно о 21:00.

    Іван Ареф'єв наголошує, що окупанти хотіли вбити місцевих лікарів та поранених, які перебували в лікарні. Але їм нічого не вдалося.

    За попередньою інформацією, на момент обстрілу в лікарні нікого не було.

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    Зараз спеціалісти намагаються відновити корпуси Оріхівської лікарні, які вціліли після обстрілу.

    Нагадаємо, на Запоріжжі ворог намагається штурмувати деякі населені пункти.

    Як повідомлялося, 1 травня окупанти обстріляли Оріхове на Запоріжжі: є загиблі.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Ворог повторно обстріляв лікарню в Оріхові: фото