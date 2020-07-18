За добу коронавірус в Україні підтвердили у 163 медиків, – Степанов



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Станом на ранок 18 липня в Україні зафіксовано 847 нових випадки коронавірусу

В Україні минулої доби на коронавірус захворіла 61 дитина

За минулу добу коронавірус в Україні підтвердили у 847 людей, з них 61 дитина та 163 медики. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«За минулу добу захворіли 847 осіб. З них 61 дитина та 163 медичних працівники. Було госпіталізовано 215 осіб. Зафіксовано 21 летальний випадок. При цьому одужало 76 пацієнтів», – сказав Степанов.

Нагадаємо, станом на ранок 18 липня в Україні зафіксовано 847 нових випадки коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (809).

Одужали – 756 (вчора 838), померли – 21 (вчора 11).

Загалом одужали 30 525 осіб, летальних випадків – 1 477.

У Києві виявлено хворих 108 осіб (вчора 76). Також 27 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 30) і 137 – на Львівщині (вчора 132), 75 – на Рівненщині (вчора 88).

Коронавірус в Україні

Всього 58111

Одужали 30525

Хворіють 26109

Померли 1477

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Як повідомлялося, станом на ранок 17 липня в Україні зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу, це на 39 випадків менше, ніж учора (848).

Всього від початку епідемії в Україні 57264 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

Одужали – 838 осіб (вчора 800), померли – 11 (вчора 18).

Загалом одужала 29769 осіб, летальних випадків – 1456.