У Києві зафіксували 108 нових випадків захворювання на коронавірус



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До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому та Деснянському районах

Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 108 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Іще на 108 людей збільшилась за минулу добу кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус. Двоє хворих померли.

На сьогодні в столиці вже 6797 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», – повідомив Кличко.

Серед тих, що захворіли: 53 жінки віком від 19 до 85 років та двоє дівчаток, яким 6 і 8 років. 50 чоловiкiв від 18 до 85 рокiв. І троє хлопчиків від 9 мiсяців до восьми років. Захворіли, зокрема, і 4 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 40 людей. Усього коронавірус подолали 2360 мешканців столиці.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому та Деснянському районах – по 26. У Солом’янському – 14. Та в Голосіївському і Святошинському районах – по 10 випадків, – зазначив мер. – Вірус не відступає. Будьте розсудливими і обережними! Бережіть себе»,- наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, станом на ранок 18 липня в Україні зафіксовано 847 нових випадки коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (809).

Одужали – 756 (вчора 838), померли – 21 (вчора 11).

Загалом одужали 30 525 осіб, летальних випадків – 1 477.

У Києві виявлено хворих 108 осіб (вчора 76). Також 27 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 30) і 137 – на Львівщині (вчора 132), 75 – на Рівненщині (вчора 88).

Коронавірус в Україні

Всього 58111

Одужали 30525

Хворіють 26109

Померли 1477

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Як повідомлялося, станом на ранок 17 липня в Україні зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу, це на 39 випадків менше, ніж учора (848).

Всього від початку епідемії в Україні 57264 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

Одужали – 838 осіб (вчора 800), померли – 11 (вчора 18).

Загалом одужала 29769 осіб, летальних випадків – 1456.