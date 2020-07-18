Джонсон сподівається, що Британія оговтається від пандемії до Різдва



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«Я щиро сподіваюся, що ми зможемо переглянути обмеження, які залишаються, і забезпечити більш істотне повернення до нормального життя з листопада» - Джонсон

В Англії місцеві ради отримали право закривати заклади громадського харчування та крамниці у районах, що страждають від спалахів коронавірусу, на власний розсуд

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон розраховує, що обмеження у зв’язку з коронавірусом будуть і далі послаблюватися та очікує на «істотне повернення до нормального життя» до Різдва.

Про це повідомляє BBC із посиланням на заяву британського прем’єра.

«Я щиро сподіваюся, що ми зможемо переглянути обмеження, які залишаються, і забезпечити більш істотне повернення до нормального життя з листопада, можливо, якраз до Різдва», – сказав він.

Згідно з новими карантинними правилами, в Англії люди можуть використовувати громадський транспорт для поїздок вже відсьогодні, в той час як рекомендації для роботодавців зміняться з 1 серпня.

За словами прем’єра, у компаній буде більше свободи, аби повертати співробітників на робочі місця, якщо це буде безпечно.

«Замість того, щоб уряд наказував людям працювати вдома, ми збираємося надати роботодавцям більше свободи дій і попросити їх вирішувати, як їх співробітники можуть працювати безпечно», – сказав він.

Джонсон додав, що він «сподівається на краще і планує найгірше».

Адміністрації в Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії мають право встановлювати свої власні терміни для послаблення обмежень.

Раніше повідомлялося, що в Англії місцеві ради отримали право закривати заклади громадського харчування та крамниці у районах, що страждають від спалахів коронавірусу, на власний розсуд.

Станом на 18 липня у Великій Британії загалом підтверджено 293 тисяч 239 випадків коронавірусу. 45 233 особи загинули.

Нагадаємо, Джонсон назвав коронавірус катастрофою для Великої Британії.

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