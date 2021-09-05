Pfizer завершує розробку ліків від коронавірусу

На сьогодні специфічного лікування Covid-19 не існує, але незабаром ситуація може змінитися

Компанія Pfizer заявляє про те, що завершує розробку ліків від коронавірусу.

«Для боротьби з Covid-19, імовірно, знадобляться як вакцини, так і лікування. Ми раді повідомити, що ми розпочали фазу 2/3 дослідження нашого перорального противірусного кандидата – спеціально розробленого для боротьби із SARS-CoV-2 – у не госпіталізованих дорослих із низьким рівнем ризику», – написав у своєму твіттері голова правління та головний виконавчий директор американської фармацевтичної корпорації Pfizer Альберт Бурла.

Ідеться про PF-07321332 – противірусну терапію, що вводиться перорально, розроблену спеціально для боротьби з Covid-19 у не госпіталізованих дорослих учасників, які мають підтверджений діагноз інфекції SARSCoV-2 і не мають підвищеного ризику переходу у важку хворобу, що може призвести до госпіталізації або смерті. Наразі дослідження нового препарату перебуває на фазі 2/3, тобто оцінюється безпека й ефективність.

У рандомізоване подвійне сліпе дослідження буде включено приблизно 1140 учасників, які отримуватимуть PF07321332/ритонавір або плацебо перорально кожні 12 годин протягом п’яти днів.

Ритонавір раніше використовувався в комбінації з іншими противірусними засобами для аналогічного пригнічення метаболізму.

«У разі успіху PF-07321332/ритонавір має потенціал для вирішення значної незадоволеної медичної потреби, надання пацієнтам нової пероральної терапії, яку можна призначити при перших ознаках інфекції, без потреби госпіталізації», – ідеться в офіційному повідомленні Pfizer.

Однак розробники наголошують на значних ризиках і невизначеності, які можуть спричинити суттєві відмінності фактичних результатів від передбачених цією заявою. Ідеться про очікувані клінічні кінцеві точки, дати початку та/або завершення клінічних випробувань, нормативні дати подання, дати затвердження регуляторами та/або дати запуску, а також ризики, пов'язані з доклінічними та клінічними даними, включаючи можливість появи несприятливих нових доклінічних, клінічних даних або даних щодо безпеки, профілю ефективності, безпеки та переносності тощо.

Нагадаємо, дослідники з США показали, що вироблення антитіл після отримання вакцини Moderna вище, ніж після препарату компанії Pfizer.

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