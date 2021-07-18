Канада планує восени відкрити кордон для вакцинованих іноземців

Для вакцинованих громадян США обмеження на перетин кордону можуть бути скасовані ще раніше

Влада Канади планує у вересні дозволити вакцинованим іноземцям в’їзд до країни – за умови, що не станеться нових спалахів Covid-19.

Про це розповіли в офісі прем’єр-міністра Канади після наради з главами провінційних та територіальних урядів, – повідомляє Укрінформ.

«Прем’єр-міністр зазначив, що за умов збереження чинного позитивного тренду щеплення та покращення умов громадського здоров’я Канада зможе на початку вересня почати зустріч повністю вакцинованих приїжджих з усіх країн», – ідеться в повідомленні.

Очікується, що для вакцинованих громадян США обмеження на перетин кордону можуть бути скасовані ще раніше.

«Прем’єр-міністр указав, що повністю вакциновані громадяни й постійні жителі США можуть розраховувати на поїздки до Канади з не суттєвою метою від середини серпня», – пояснили у відомстві.

У офісі прем’єра додали, що учасники наради висловили підтримку плану відкриття кордону.

У зв’язку з пандемією коронавірусу Канада закрила кордон для більшості іноземців ще в березні минулого року.

Нагадаємо, що напередодні Рада ЄС додала Україну до «зеленого списку» для подорожей. 14 липня посли ЄС затвердили рішення включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд.

Варто також знати, що на Ейфелеву вежу пустять тільки щеплених від Covid-19 туристів.

Зазначимо, у ковід-сертифікатах сталися зміни: встановлено термін дії документа.

Як повідомлялося, починаючи з понеділка, 18 липня, громадяни України зможуть відвідувати Німеччину навіть за відсутності щеплень.