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    Канада планує восени відкрити кордон для вакцинованих іноземців

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    В уряді Канади висловили підтримку плану відкриття кордону - Канада планує восени відкрити кордон для вакцинованих іноземців
    В уряді Канади висловили підтримку плану відкриття кордону
    Фото з відкритих джерел

    Для вакцинованих громадян США обмеження на перетин кордону можуть бути скасовані ще раніше

    Влада Канади планує у вересні дозволити вакцинованим іноземцям в’їзд до країни – за умови, що не станеться нових спалахів Covid-19.

    Про це розповіли в офісі прем’єр-міністра Канади після наради з главами провінційних та територіальних урядів, – повідомляє Укрінформ.

    «Прем’єр-міністр зазначив, що за умов збереження чинного позитивного тренду щеплення та покращення умов громадського здоров’я Канада зможе на початку вересня почати зустріч повністю вакцинованих приїжджих з усіх країн», – ідеться в повідомленні.

    Очікується, що для вакцинованих громадян США обмеження на перетин кордону можуть бути скасовані ще раніше.

    «Прем’єр-міністр указав, що повністю вакциновані громадяни й постійні жителі США можуть розраховувати на поїздки до Канади з не суттєвою метою від середини серпня», – пояснили у відомстві.

    У офісі прем’єра додали, що учасники наради висловили підтримку плану відкриття кордону.

    У зв’язку з пандемією коронавірусу Канада закрила кордон для більшості іноземців ще в березні минулого року.

    Нагадаємо, що напередодні Рада ЄС додала Україну до «зеленого списку» для подорожей. 14 липня посли ЄС затвердили рішення включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд.

    Варто також знати, що на Ейфелеву вежу пустять тільки щеплених від Covid-19 туристів.

    Зазначимо, у ковід-сертифікатах сталися зміни: встановлено термін дії документа.

    Як повідомлялося, починаючи з понеділка, 18 липня, громадяни України зможуть відвідувати Німеччину навіть за відсутності щеплень.

    Теги: ЄС США Канада щеплення кордон влада коронавірус
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    Канада планує восени відкрити кордон для вакцинованих іноземців