Канада планує восени відкрити кордон для вакцинованих іноземців
Для вакцинованих громадян США обмеження на перетин кордону можуть бути скасовані ще раніше
Влада Канади планує у вересні дозволити вакцинованим іноземцям в’їзд до країни – за умови, що не станеться нових спалахів Covid-19.
Про це розповіли в офісі прем’єр-міністра Канади після наради з главами провінційних та територіальних урядів, – повідомляє Укрінформ.
«Прем’єр-міністр зазначив, що за умов збереження чинного позитивного тренду щеплення та покращення умов громадського здоров’я Канада зможе на початку вересня почати зустріч повністю вакцинованих приїжджих з усіх країн», – ідеться в повідомленні.
Очікується, що для вакцинованих громадян США обмеження на перетин кордону можуть бути скасовані ще раніше.
«Прем’єр-міністр указав, що повністю вакциновані громадяни й постійні жителі США можуть розраховувати на поїздки до Канади з не суттєвою метою від середини серпня», – пояснили у відомстві.
У офісі прем’єра додали, що учасники наради висловили підтримку плану відкриття кордону.
Нагадаємо, що напередодні Рада ЄС додала Україну до «зеленого списку» для подорожей. 14 липня посли ЄС затвердили рішення включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд.
Варто також знати, що на Ейфелеву вежу пустять тільки щеплених від Covid-19 туристів.
Зазначимо, у ковід-сертифікатах сталися зміни: встановлено термін дії документа.
Як повідомлялося, починаючи з понеділка, 18 липня, громадяни України зможуть відвідувати Німеччину навіть за відсутності щеплень.