  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Британії відмовилися від ідеї масової вакцинації дітей та підлітків

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Британії відмовилися від ідеї масової вакцинації дітей та підлітків - У Британії відмовилися від ідеї масової вакцинації дітей та підлітків
    У Британії відмовилися від ідеї масової вакцинації дітей та підлітків
    Фото: Jae C. Hong/AP

    Робити щеплення дітям у віці від 12 до 15 років пропонується лише в тому випадку, якщо вони уразливі перед коронавірусом

    Влада Великої Британії не будуть проводити масову вакцинацію від Covid-19 серед дітей і підлітків, повідомляє The Telegraph.

    За інформацією видання, Об'єднаний комітет по вакцинації та імунізації (JCVI) закликав не вакцинувати дітей до тих пір, поки не будуть отримані результати про додаткові ризики.

    Робити щеплення дітям у віці від 12 до 15 років пропонується лише в тому випадку, якщо вони уразливі перед коронавірусом.

    Винятками також є випадки, коли підліток постійно проживає з дорослими з групи ризику або ж коли підлітку через три місяці виповниться 18 років.

    Для їх вакцинації будуть використовувати препарат Pfizer / BioNTech, який раніше схвалило британське управління по контролю за оборотом ліків.

    Очікується, що офіційно про прийняте рішення влади Великої Британії оголосять 19 липня.

    Нагадаємо, в Україні під час п’ятої хвилі вакцинації населення за рекомендаціями лікарів дозволять робити щеплення проти коронавірусу дітям.

    Теги: Велика Британія щеплення населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Британії відмовилися від ідеї масової вакцинації дітей та підлітків