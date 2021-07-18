У Британії відмовилися від ідеї масової вакцинації дітей та підлітків

Робити щеплення дітям у віці від 12 до 15 років пропонується лише в тому випадку, якщо вони уразливі перед коронавірусом

Влада Великої Британії не будуть проводити масову вакцинацію від Covid-19 серед дітей і підлітків, повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, Об'єднаний комітет по вакцинації та імунізації (JCVI) закликав не вакцинувати дітей до тих пір, поки не будуть отримані результати про додаткові ризики.

Робити щеплення дітям у віці від 12 до 15 років пропонується лише в тому випадку, якщо вони уразливі перед коронавірусом.

Винятками також є випадки, коли підліток постійно проживає з дорослими з групи ризику або ж коли підлітку через три місяці виповниться 18 років.

Для їх вакцинації будуть використовувати препарат Pfizer / BioNTech, який раніше схвалило британське управління по контролю за оборотом ліків.

Очікується, що офіційно про прийняте рішення влади Великої Британії оголосять 19 липня.

Нагадаємо, в Україні під час п’ятої хвилі вакцинації населення за рекомендаціями лікарів дозволять робити щеплення проти коронавірусу дітям.