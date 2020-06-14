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    Здоров'я

    За добу в Україні на коронавірус захворіло 50 дітей та 48 медиків, – Степанов

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    Минулої доби в Україні на Covid-19 захворіло 648 осіб - За добу в Україні на коронавірус захворіло 50 дітей та 48 медиків, – Степанов
    Минулої доби в Україні на Covid-19 захворіло 648 осіб

    За попередню добу загалом було здійснено 13 363 тестування

    За минулу добу в Україні на Covid-19 захворіло 648 осіб. З них 50 дітей, а також 48 медпрацівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «За минулу добу захворіло 648 осіб. З них 50 дітей, а також 48 медпрацівників. Було госпіталізовано 125 осіб. Зафіксовано 9 летальних випадків. При цьому одужало 106 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії захворіла 31 154 людини, з них 2294 дитини та 5494 медпрацівники. Загалом одужало 14 082 особи, летальних випадків 889», – сказав Степанов.

    З його слів, за попередню добу загалом було здійснено 13 363 тестування, з них 10 224 досліджень методом ПЛР та 3 038 методом ІФА.

    Додамо, за даними ЦГЗ, усього в Україні 489 334 зразки досліджено методом ПЛР та 78 822 зразки – методом ІФА.

    За увесь час госпіталізації потребували 8914 осіб, підключення до апарату ШВЛ – 314 пацієнтів. 22 240 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

    Як повідомлялося, станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 648 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків менше, ніж учора (753).

    Одужали – 106 (вчора 409), померли – 9 (вчора 10).

    Загалом одужали 14 082 особи, летальних випадків – 889.

    У Києві виявлено хворих 66 осіб (вчора 72). Також 47 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 139 – на Львівщині (вчора 132), 44 – на Рівненщині (вчора 66).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      31154
    • Хворіють
      16183
    • Одужали
      14082
    • Померли
      889

    Нагадаємо, станом на ранок 13 червня в Україні зафіксовано 753 нові випадки коронавірусу, це на 70 випадків більше, ніж учора (683).

    Одужали – 409 (вчора 426), померли – 10 (вчора 16).

    Загалом одужали 13 976 осіб, летальних випадків – 880.

    У Києві виявлено хворих 72 особи (вчора 95). Також 38 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 132 – на Львівщині (вчора 112), 66 – на Рівненщині (вчора 56).

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