За добу в Україні на коронавірус захворіло 50 дітей та 48 медиків, – Степанов



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Минулої доби в Україні на Covid-19 захворіло 648 осіб

За попередню добу загалом було здійснено 13 363 тестування

За минулу добу в Україні на Covid-19 захворіло 648 осіб. З них 50 дітей, а також 48 медпрацівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За минулу добу захворіло 648 осіб. З них 50 дітей, а також 48 медпрацівників. Було госпіталізовано 125 осіб. Зафіксовано 9 летальних випадків. При цьому одужало 106 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії захворіла 31 154 людини, з них 2294 дитини та 5494 медпрацівники. Загалом одужало 14 082 особи, летальних випадків 889», – сказав Степанов.

З його слів, за попередню добу загалом було здійснено 13 363 тестування, з них 10 224 досліджень методом ПЛР та 3 038 методом ІФА.

Додамо, за даними ЦГЗ, усього в Україні 489 334 зразки досліджено методом ПЛР та 78 822 зразки – методом ІФА.

За увесь час госпіталізації потребували 8914 осіб, підключення до апарату ШВЛ – 314 пацієнтів. 22 240 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

Як повідомлялося, станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 648 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків менше, ніж учора (753).

Одужали – 106 (вчора 409), померли – 9 (вчора 10).

Загалом одужали 14 082 особи, летальних випадків – 889.

У Києві виявлено хворих 66 осіб (вчора 72). Також 47 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 139 – на Львівщині (вчора 132), 44 – на Рівненщині (вчора 66).

Коронавірус в Україні

Всього 31154

Хворіють 16183

Одужали 14082

Померли 889

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Нагадаємо, станом на ранок 13 червня в Україні зафіксовано 753 нові випадки коронавірусу, це на 70 випадків більше, ніж учора (683).

Одужали – 409 (вчора 426), померли – 10 (вчора 16).

Загалом одужали 13 976 осіб, летальних випадків – 880.

У Києві виявлено хворих 72 особи (вчора 95). Також 38 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 132 – на Львівщині (вчора 112), 66 – на Рівненщині (вчора 56).

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