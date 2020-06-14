Пандемія: гаряча точка – Львівщина. Головний медик області прокоментував ситуацію



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На Львівщині фіксують зростання кількості хворих на Covid-19

«Протягом останніх трьох тижнів йде поступове зростання кількості звернень і кількості хворих»

Директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис в інтерв’ю «Главкому» розповів про ситуацію з коронавірусом на Львівщині.

Зокрема, Орест Чемерис підтвердив, що існує черга з аналізів, і зазначив, що цю проблему вирішують. «Це пов’язано з тим, що у нас протягом останніх трьох тижнів йде поступове зростання кількості звернень і кількості хворих. Тому об’єктивно збільшується обсяг діагностики. Були періоди, коли до Лабораторного центру щоденно надходили в середньому 600-700, бувало і понад 800 аналізів. Наші лабораторії були максимально задіяні. На комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення, що пріоритетно ми обстежуємо пацієнтів, які є в опорних лікарнях, у стаціонарах. Затримок результатів досліджень аналізів тих пацієнтів, які у стаціонарах, не було. Ми це питання вирішили. В основному були затримки (з отриманням результатів) у людей, які перебувають на амбулаторному лікуванні і які очікували другого результату ПЛР, який би повідомляв про їх одужання або ж ні», – розповів Чемерис.

За словами посадовця, для проведення тестувань задіяні потужності Лабораторного центру МОЗ, потужності лабораторії Львівського національного медичного університету, лабораторії військового шпиталю. «Був період, коли максимально були задіяні можливості лабораторії Держпродспоживслужби. Навіть деякі приватні лабораторії брали певну кількість зразків – фактично допомагали нам», – зазначив Чемерис. і додав, що лабораторії області можуть обробити за добу понад 500 – 530-540 зразків.

На Львівщині вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 557 ПЛР-тестів, з яких 139 — позитивні (а це 25% від загальної кількості зроблених тестів за добу) (серед них — 76 це мешканці Львова). Про це повідомили у Львівській міській раді. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 2797 осіб, 96 людей померли, 618 пацієнтів одужали. За добу підтверджено 4 нові летальні випадки.

Коронавірус в Україні

Всього 31154

Хворіють 16183

Одужали 14082

Померли 889

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Станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 648 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків менше, ніж учора (753). Одужали – 106 (вчора 409), померли – 9 (вчора 10). Загалом одужали 14 082 особи, летальних випадків – 889.

У Києві виявлено хворих 66 осіб (вчора 72). Також 47 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 139 – на Львівщині (вчора 132), 44 – на Рівненщині (вчора 66).