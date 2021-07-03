За добу в Україні від коронавірусу щепили більше 90 тисяч людей

Минулої було зроблено на 3588 щеплень більше, ніж за попередню добу

Найбільшу кількість щеплень було проведено у Києві

За добу 2 липня в Україні проти Covid-19 було щеплено 94547 осіб, з них вакциновано першою дозою – 37107 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 57440 осіб.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ України.

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 2 862 160 щеплень. Вакциновано – 2038239 осіб, з них отримані першу дозу – 2038237 людей, завершили вакцинацію (отримані дві дози) – 823923 особи (з них 2 людини отримали першу дозу за кордон).

За 02 липня 2021 року було зроблено на 3588 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали силами 559 мобільних бригад з імунізації, 1 410 пунктів щеплення та 26 центрів вакцинації.

Найбільшу кількість щеплень за 02 липня 2021 року було проведено в м. Києві – 15257 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – також у м. Києві – 376772 щеплень.

Нагадаємо, станом на ранок 3 липня, в Україні виявили 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 27, медпрацівників – 22.

Також за минулу добу госпіталізовано – 420 осіб, летальних випадків – 36, одужало – 1072 особи.