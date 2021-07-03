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    У РНБО прокоментували смерть українця після Pfizer

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    В Україні померла людина після вакцинації Pfizer - У РНБО прокоментували смерть українця після Pfizer
    В Україні померла людина після вакцинації Pfizer
    Фото з відкритих джерел

    Комісаренко зауважив, що на сьогодні Pfizer є однією з найкращих вакцин

    Голова комісії біобезпеки при РНБО Сергій Комісаренко не вважає, що смерть щепленого Covid-вакциною Pfizer українця пов’язана з американським препаратом. Про це він заявив в ефірі Україна 24.

    Комісаренко зауважив, що на сьогодні Pfizer є однією з найкращих вакцин. Тому цей випадок, вважає експерт, прикує увагу всього світу.

    Він зазначив, що поки невідомо обставини смерті громадянина, тому висновків найкраще уникати: «Для цього необхідно провести детальне обстеження цієї людини патологоанатомом, а потім визначити причину смерті, тому що людина, звичайно, могла померти і без всякої вакцинації. Ми знаємо, скільки буває випадків: молоді люди, зупинка серця, аритмія, ще якісь причини. Тобто, треба бути переконаним, що це пов’язано з вакцинацією. Я думаю, у всьому світі цей випадок буде дуже детально аналізуватися».

    Комісаренко зауважив, що випадки тромбозу – «два на мільйон» – раніше фіксували після щеплення AstraZeneca, у Pfizer «цей відсоток був іще нижчим».

    «Pfizer вважається однією з найбезпечніших вакцин. І я думаю, забігаючи наперед, що це не пов’язано з вакцинацією», – заявив голова комісії.

    Також він наголосив, що альтернативи вакцинації поки немає.

    У ніч на 3 липня стало відомо про смерть 47-річного мешканця Вінницької області за чотири години після щеплення вакциною Pfizer.

    Протягом 1 години після щеплення несприятлива подія після імунізації не була зафіксована. О 17:00 в пацієнта з’явились скарги на нудоту, втрата свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. О 18:02 медики констатували смерть чоловіка.

    Теги: РНБО смерть щеплення
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    У РНБО прокоментували смерть українця після Pfizer