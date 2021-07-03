Минулої доби в Україні виявили 705 нових хворих на коронавірус

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

Станом на ранок 3 липня, в Україні виявили 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 27, медпрацівників – 22. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 420 осіб;

летальних випадків – 36;

одужало – 1072 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 19945 осіб,

методом ІФА – 7962 особи,

експрес-тестами – 15097 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2237202 особи;

одужало –2170656 осіб;

летальних випадків – 52460;

проведено ПЛР-тестувань – 10900947.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях.

Нагадаємо, за минулу добу, в Україні виявили ще 696 випадків коронавірусу. Також 439 пацієнтів госпіталізували, 1197 – одужали, а 33 – померли від ускладнень. Найбільше нових випадків виявили в Києві (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.

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