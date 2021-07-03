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    Минулої доби в Україні виявили 705 нових хворих на коронавірус

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    Минулої доби в Україні госпіталізували 420 пацієнтів - Минулої доби в Україні виявили 705 нових хворих на коронавірус

    Минулої доби в Україні госпіталізували 420 пацієнтів

    Фото з відкритих джерел

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

    Станом на ранок 3 липня, в Україні виявили 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 27, медпрацівників – 22. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 420 осіб;
    • летальних випадків – 36;
    • одужало – 1072 особи.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 19945 осіб,
    • методом ІФА – 7962 особи,
    • експрес-тестами – 15097 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2237202 особи;
    • одужало –2170656 осіб;
    • летальних випадків – 52460;
    • проведено ПЛР-тестувань – 10900947.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях.

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    Нагадаємо, за минулу добу, в Україні виявили ще 696 випадків коронавірусу. Також 439 пацієнтів госпіталізували, 1197 – одужали, а 33 – померли від ускладнень. Найбільше нових випадків виявили в Києві (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.

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    Теги: хвороби епідемія коронавірус
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    Минулої доби в Україні виявили 705 нових хворих на коронавірус