Минулої доби в Україні виявили 705 нових хворих на коронавірус
Минулої доби в Україні госпіталізували 420 пацієнтів
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ
Станом на ранок 3 липня, в Україні виявили 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 27, медпрацівників – 22. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 420 осіб;
- летальних випадків – 36;
- одужало – 1072 особи.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 19945 осіб,
- методом ІФА – 7962 особи,
- експрес-тестами – 15097 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2237202 особи;
- одужало –2170656 осіб;
- летальних випадків – 52460;
- проведено ПЛР-тестувань – 10900947.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях.
Нагадаємо, за минулу добу, в Україні виявили ще 696 випадків коронавірусу. Також 439 пацієнтів госпіталізували, 1197 – одужали, а 33 – померли від ускладнень. Найбільше нових випадків виявили в Києві (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.