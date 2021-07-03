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    Імунолог назвав особливості перебігу коронавірусу у вакцинованих

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    Ще одна особливість полягає в тривалості періоду - Імунолог назвав особливості перебігу коронавірусу у вакцинованих

    Ще одна особливість полягає в тривалості періоду

    Фото з відкритих джерел

    Головною відмінністю перебігу Covid-19, є тяжкість захворювання

    Заразитися на коронавірус після вакцинації можна, але перебіг хвороби у таких пацієнтів буде мати деякі особливості. Їх назвав кандидат медичних наук, імунолог Микола Крючков.

    Головною відмінністю перебігу Covid-19 у щеплених і тих, хто не пройшов вакцинацію, є тяжкість захворювання. За словами Крючкова, у тих, хто зробив щеплення від коронавірусу на 98-99% рідше зустрічається важкий перебіг хвороби. «Якщо вже людина захворює після вакцинації, то захворює легко в переважній більшості випадків», – додав він.

    Ще одна особливість полягає в тривалості періоду, протягом якого людина є розповсюджувачем інфекції і небезпечна для навколишнього. «Людина може заразитися інфекцією і виділяти віруси, але, швидше за все, цей проміжок часу буде значно коротшим, ніж зазвичай. Зазвичай цей період триває до тижня з моменту появи симптомів. В цьому випадку цей період становитиме три-чотири дні, і людина при цьому не знатиме, що він небезпечний для оточення, оскільки немає симптомів», – сказав Крючков.

    Раніше фахівці пояснили необхідність носіння маски після вакцинації від коронавірусу. Рідкісні вакцинні препарати дають 100% ефективність, тому всі щеплені від Covid-19 повинні дотримуватися маскового режиму і дистанціювання.

    Нагадаємо, станом на ранок 3 липня, в Україні виявили 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 27, медпрацівників – 22.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 420 осіб, летальних випадків – 36, одужало – 1072 особи.

    Теги: хвороби щеплення коронавірус
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    Імунолог назвав особливості перебігу коронавірусу у вакцинованих