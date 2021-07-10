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    За добу в Україні виявили понад 500 нових хворих на коронавірус

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    За добу від коронавірусу померло 20 людей - За добу в Україні виявили понад 500 нових хворих на коронавірус

    За добу від коронавірусу померло 20 людей

    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві

    За минулу добу, 9 липня, в Україні зафіксовано 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 41, медпрацівників – 33. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 364 особи;
    • летальних випадків – 20;
    • одужало – 809 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 18520 осіб,
    • методом ІФА – 8452 особи,
    • експрес-тестами – 13225 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2240753 особи;
    • одужало – 2176919 осіб;
    • летальних випадків – 52592;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11020262.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.

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    Нагадаємо, за минулу добу, 8 липня, в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 37).

    Також за минулу добу госпіталізовано – 396 осіб, летальних випадків – 12, одужало – 885 осіб.

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    Теги: хвороби епідемія коронавірус
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    За добу в Україні виявили понад 500 нових хворих на коронавірус