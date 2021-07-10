За добу в Україні виявили понад 500 нових хворих на коронавірус
За добу від коронавірусу померло 20 людей
Минулої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві
За минулу добу, 9 липня, в Україні зафіксовано 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 41, медпрацівників – 33. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 364 особи;
- летальних випадків – 20;
- одужало – 809 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 18520 осіб,
- методом ІФА – 8452 особи,
- експрес-тестами – 13225 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2240753 особи;
- одужало – 2176919 осіб;
- летальних випадків – 52592;
- проведено ПЛР-тестувань – 11020262.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.
Нагадаємо, за минулу добу, 8 липня, в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 37).
Також за минулу добу госпіталізовано – 396 осіб, летальних випадків – 12, одужало – 885 осіб.