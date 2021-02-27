За добу в Україні здійснили 1713 щеплень від коронавірусу
Лідером з кількості проведених щеплень є Миколаївська область
Від початку кампанії першою дозою щеплено 3051 особу
За минулу добу, 26 лютого, в Україні провели 1713 щеплень від Covid-19.
Про це повідомляє МОЗ у Телеграм-каналі »Коронавірус-інфо».
«1713 осіб щеплено від Covid-19 за добу 26 лютого 2021 року в Україні», – зазначається у повідомленні.
Кількість щеплень, проведених у регіонах:
- Вінницька область – 50 щеплень;
- Волинська область – 74 щеплень;
- Дніпропетровська область – 140 щеплень;
- Донецька область – 110 щеплень;
- Житомирська область – 52 щеплень;
- Закарпатська область – 34 щеплень;
- Запорізька область – 47 щеплень;
- Івано-Франківська область – 20 щеплень;
- Київська область – 60 щеплень;
- Кіровоградська область – 66 щеплень;
- Луганська область – 30 щеплень;
- Львівська область – 80 щеплень;
- м. Київ – 30 щеплень;
- Миколаївська область – 170 щеплень;
- Одеська область – 70 щеплень;
- Полтавська область – 100 щеплень;
- Рівненська область – 70 щеплень;
- Сумська область – 70 щеплень;
- Тернопільська область – 60 щеплень;
- Харківська область – 60 щеплень;
- Херсонська область – 50 щеплень;
- Хмельницька область – 50 щеплень;
- Черкаська область – 100 щеплень;
- Чернівецька область – 60 щеплень;
- Чернігівська область – 60 щеплень.
Від початку кампанії першою дозою щеплено 3051 особу. Лідерами з кількості проведених щеплень є Миколаївська (170), Донецька (110), Полтавська та Черкаська (по 100) області. У Києві, як і в Луганській області, проведено всього по 30 щеплень – це найменше в Україні.
За весь період вакцинальної кампанії найбільше щеплень зробили у Черкаській області – 270.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 8172 людей. Також 4766 пацієнтів одужали, а 151 – помер від ускладнень. До лікарень потрапили 2806 людей. Найбільший добовий приріст заражених в Івано-Франківській та Львівській областях.