За добу в Україні здійснили 1713 щеплень від коронавірусу

Лідером з кількості проведених щеплень є Миколаївська область

Від початку кампанії першою дозою щеплено 3051 особу

За минулу добу, 26 лютого, в Україні провели 1713 щеплень від Covid-19.

Про це повідомляє МОЗ у Телеграм-каналі »Коронавірус-інфо».

«1713 осіб щеплено від Covid-19 за добу 26 лютого 2021 року в Україні», – зазначається у повідомленні.

Кількість щеплень, проведених у регіонах:

Вінницька область – 50 щеплень;

Волинська область – 74 щеплень;

Дніпропетровська область – 140 щеплень;

Донецька область – 110 щеплень;

Житомирська область – 52 щеплень;

Закарпатська область – 34 щеплень;

Запорізька область – 47 щеплень;

Івано-Франківська область – 20 щеплень;

Київська область – 60 щеплень;

Кіровоградська область – 66 щеплень;

Луганська область – 30 щеплень;

Львівська область – 80 щеплень;

м. Київ – 30 щеплень;

Миколаївська область – 170 щеплень;

Одеська область – 70 щеплень;

Полтавська область – 100 щеплень;

Рівненська область – 70 щеплень;

Сумська область – 70 щеплень;

Тернопільська область – 60 щеплень;

Харківська область – 60 щеплень;

Херсонська область – 50 щеплень;

Хмельницька область – 50 щеплень;

Черкаська область – 100 щеплень;

Чернівецька область – 60 щеплень;

Чернігівська область – 60 щеплень.

Від початку кампанії першою дозою щеплено 3051 особу. Лідерами з кількості проведених щеплень є Миколаївська (170), Донецька (110), Полтавська та Черкаська (по 100) області. У Києві, як і в Луганській області, проведено всього по 30 щеплень – це найменше в Україні.

За весь період вакцинальної кампанії найбільше щеплень зробили у Черкаській області – 270.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 8172 людей. Також 4766 пацієнтів одужали, а 151 – помер від ускладнень. До лікарень потрапили 2806 людей. Найбільший добовий приріст заражених в Івано-Франківській та Львівській областях.