  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    За добу в Україні здійснили 1713 щеплень від коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Лідером з кількості проведених щеплень є Миколаївська область - За добу в Україні здійснили 1713 щеплень від коронавірусу

    Лідером з кількості проведених щеплень є Миколаївська область

    Від початку кампанії першою дозою щеплено 3051 особу

    За минулу добу, 26 лютого, в Україні провели 1713 щеплень від Covid-19.

    Про це повідомляє МОЗ у Телеграм-каналі »Коронавірус-інфо».

    «1713 осіб щеплено від Covid-19 за добу 26 лютого 2021 року в Україні», – зазначається у повідомленні.

    Кількість щеплень, проведених у регіонах:

    • Вінницька область – 50 щеплень;
    • Волинська область – 74 щеплень;
    • Дніпропетровська область – 140 щеплень;
    • Донецька область – 110 щеплень;
    • Житомирська область – 52 щеплень;
    • Закарпатська область – 34 щеплень;
    • Запорізька область – 47 щеплень;
    • Івано-Франківська область – 20 щеплень;
    • Київська область – 60 щеплень;
    • Кіровоградська область – 66 щеплень;
    • Луганська область – 30 щеплень;
    • Львівська область – 80 щеплень;
    • м. Київ – 30 щеплень;
    • Миколаївська область – 170 щеплень;
    • Одеська область – 70 щеплень;
    • Полтавська область – 100 щеплень;
    • Рівненська область – 70 щеплень;
    • Сумська область – 70 щеплень;
    • Тернопільська область – 60 щеплень;
    • Харківська область – 60 щеплень;
    • Херсонська область – 50 щеплень;
    • Хмельницька область – 50 щеплень;
    • Черкаська область – 100 щеплень;
    • Чернівецька область – 60 щеплень;
    • Чернігівська область – 60 щеплень.
    e4d2e210b5be3c6232836

    Від початку кампанії першою дозою щеплено 3051 особу. Лідерами з кількості проведених щеплень є Миколаївська (170), Донецька (110), Полтавська та Черкаська (по 100) області. У Києві, як і в Луганській області, проведено всього по 30 щеплень – це найменше в Україні.

    За весь період вакцинальної кампанії найбільше щеплень зробили у Черкаській області – 270.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 8172 людей. Також 4766 пацієнтів одужали, а 151 – помер від ускладнень. До лікарень потрапили 2806 людей. Найбільший добовий приріст заражених в Івано-Франківській та Львівській областях.

    Теги: епідемія вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies