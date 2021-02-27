Санітарний лікар Івано-Франківщини назвав головну причину сплеску Covid-19 в області

«У січні ми мали повний локдаун, діяли обмеження, але в той же час у нас активно працювала туристична, курортна зона, – визнає Руслан Савчук

В Івано-Франківській області знову стрімко зростає захворюваність на Сovid-19, через те, що на зимові канікули люди масово ринули відпочивати на місцеві лижні курорти. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Руслан Савчук, головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області. «У січні ми мали повний локдаун, діяли певні обмеження, але в той же час у нас активно працювала туристична, курортна зона: Яремчанщина, зокрема Поляниця і безпосередньо туристичний комплекс «Буковель». Надмірна активність відпочивальників дала нам такий результат», – пояснив медик.

Лікар також зауважує, що на одужання від коронавірусу у пацієнтів тепер іде трохи більше часу, ніж пару місяців тому. По-перше, люди трохи запізно звертаються, відповідно хвороба у запущеному стані. По-друге, мова може йти вже про нові штами вірусу. «Цими днями до Центру громадського здоров’я МОЗ ми направили зразки аналізів від пацієнтів, які зараз з важкими формами і лікуються у наших обласних закладах охорони здоров’я. Очікуємо найближчим часом від них результату, щоби зрозуміти, чи це вірус, який у нас циркулював з минулого року, чи це якийсь інший, вже мутований вірус. Тому що зараз спостерігаємо, що тривалість лікування пацієнтів особливо зараз з важкими формами, подвоїлася. Це якщо порівнювати з пацієнтами, які лікувалися буквально місяці два-три тому. Лікування у лікарнях такого пацієнта нині складає 19-20 днів і навіть більше. Причина в тому числі у надто пізніх зверненнях», – пояснює санітарний лікар Франківщини.

Руслан Савчук стверджує, що лікарні області повністю укомплектовані усім необхідним для лікування Сovid-19. «Якщо порівняти з тим, що було на початку пандемії і зараз, то нині укомплектованість лікарень зросла в геометричній прогресії. Мова і про концентратори і про достатню кількість апаратів штучної вентиляції легень. До нас щоденно заїжджають концентратори. Наш бізнес також активно допомагає нашим закладам охорони здоров’я. Ми додатково розгорнули, а це понад 700 ліжко-місць у закладах охорони здоров’я… Але зрозумійте правильно, ліжко-місця можна розгортати тисячами. Але якщо ми всі у суспільстві не зрозуміємо, що потрібно дотримуватися карантинних обмежень і виконувати усі протиепідемічні заходи, які ми сьогодні регламентуємо, то ефекту від цього абсолютно ніякого не буде», – наголосив лікар.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні набув чинності адаптивний карантин. Загальний термін дії карантинних обмежень продовжений до 30 квітня. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила віднести Івано-Франківську область до «червоної» зони епідемічної небезпеки з посиленими обмеженнями з 26 лютого. З 26 лютого вводяться такі обмеження червоної зони: • Закриваються торгово-розважальні центри, промислові магазини. • Обмежується робота інших закладів: перукарні та салони зможуть працювати лише за попереднім записом. • Всі освітні заклади мають перейти на дистанційне навчання або закритися. Окрім садочків. • Громадський транспорт діятиме лише в режимі спецперевезень. • Поїзди та автобуси міжобласного сполучення їздити не будуть. • Ресторани та кафе, як і зараз, працюватимуть на виніс. • З магазинів працюватимуть ті, 60% площі яких призначені для продуктів, ліків, побутової хімії, засобів гігієни, преси, кормів для тварин (але інші товари в таких магазинах продовжать продавати). • Масові заходи заборонені.





