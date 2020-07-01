На Львівщині другий день поспіль – 143 випадки Covid-19 за добу



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Коронавірус на Львівщині не відступає - за добу 143 випадки

Загалом коронавірус виявлено у 5578 осіб

На Львівщині підтверджено 5578 випадків інфікування коронавірусом, з них 146 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1637 ПЛР-тестів, з них з нових проб — 1382 ПЛР-тести. Відтак, 143 — позитивні (учора було теж 143), з них з нових проб — 92. Серед них львів`ян — 32. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 5578 осіб, 146 людей померли, 800 пацієнтів одужали.

За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 6195 осіб, госпіталізовані — 1067, на амбулаторному лікуванні — 5128 осіб, виписані — 894 особи. Зараз у лікарні перебуває 171 особа, з них в реанімації — 7 осіб, на апараті штучної вентиляції легень — 3 особи.

Учора карантин на Львівщині продовжили до 7 липня.

30 червня на Львівщині було підтверджено 5435 випадків інфікування коронавірусом, з них 146 — летальні. За минулу добу лабораторні центри провели 1098 ПЛР-тестів, з них з нових проб — 482 ПЛР-тести. Відтак, 143 — позитивні, з них з нових проб — 75. Серед них львів`ян — 32.