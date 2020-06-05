ЗМІ дізнались, звідки засновники «Коронавірус-Інфо» взяли гроші на відкриття каналу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засновник Інституту когнітивного моделювання Віктор Березенко

Наповненням каналу «Коронавірус-Інфо» займаються співробітники Інституту когнітивного моделювання

Один із найпопулярніших в Україні каналів «Коронавірус-Інфо» - це проект Інституту когнітивного моделювання, який працюєна волонтерських засадах. Про це розповів Громадському засновник Інституту когнітивного моделювання Віктор Березенко.

«Ми домовилися з МОЗ і підписали меморандум, що реалізовуємо цей проект на волонтерських засадах», — розповів він.

Віктор Березенко зазначив, що на відкриття каналу не було потрачено жодної копійки, оскільки це безкоштовна опція месенджеру Telegram.

«Це не коштує нічого, це ваш телефонний номер і сам телефон. Тобто ви витратили гроші на смартфон, на сім-карту і зараз теж можете створити Telegram-канал», — каже Віктор Березенко.

Як уточнила виконавча директорка Інституту когнітивного моделювання Світлана Павелецька, наповненням каналу «Коронавірус-Інфо» займаються співробітники Інституту.

Виконавча директорка Інституту когнітивного моделювання Світлана Павелецька

«Щодо «Коронавірус-Інфо» — це наші співробітники, які працюють постійно у нас у штаті, які отримали додаткове навантаження, але ми не благодійна організація. У нас є pro bono проєкти як у юристів, і це «Коронавірус-Інфо». Над усіма каналами, включно із суміжними, як-то «Лікарі-експерти», «Коронавірус у регіонах», працює 7 людей», – сказала вона.

Світлана Павелецька уточнила, що Інститут когнітивного моделювання - це комерційна компанія, яка займається соціальними технологіями. Інститут надає консультації щодо стратегії формування іміджу та публічного позиціонування.

«Ми не суто піар чи диджитал-агенція і не політтехнологічна агенція — ми займаємось усім комплексом. Це не означає, що для когось ми забезпечуємо тільки диджитал, для когось — тільки піар. Ні, ми завжди маємо науковий підхід, будь-яка наша стратегія базується на вивченні аудиторії, на соціологічних дослідженнях і на вивченні психологічних моделей цільової аудиторії нашого клієнта. Не важливо, що це — бізнес, політика чи державні установи», — пояснила вона.

«Зараз люди звикли, наша інформація є верифікованою, підтвердженою МОЗ», — зазначила Світлана Павелецька.

«Коронавірус-Інфо» було створено 5 березня 2020 року. На сьогодні канал має понад 3,5 млн підписників у Viber та більше за 817 тисяч — у Telegram.

Нагадаємо, 29 квітня депутати від партії «Слуга народу» прослухали першу з чотирьох онлайн-лекцій на тему «Адаптація до агресивного середовища: стресостійкість в активній соціальній сфері», які проводив Інститут когнітивного моделювання