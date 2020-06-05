  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Від немовлят до підлітків: скільки у Києві хворих на коронавірус дітей

    • Розсилка
    Від немовлят до підлітків: скільки у Києві хворих на коронавірус дітей

    За минилу добу коронавірус виявлено у семимісячної дівчинки

    У Києві на коронавірус хворіє багато дітей. Усього за період пандемії в столиці захворіли майже 270 дітей - 8% від загальної кількості інфікованих. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «У Києві хворіє багато дітей. За позаминулу добу було 12 випадків, за минулу - 7. Усього за період пандемії в столиці захворіли майже 270 дітей – від немовлят до підлітків», - сказав Кличко. 

    Зокрема, за минулу добу коронавірус виявлено у 5 дівчаток – від 7 місяців до 14 років – та двох хлопчиків, яким 9 та 10 років.

    Мер Києва закликав батьків бути більш відповідальними та пояснювати дітям, як уберегтися від зараження на Covid-19.

    «Я звертаюся до батьків: здоров'я вашої дитини залежить, в першу чергу, від вас! Будьте відповідальними і обережними самі та пояснюйте дітям важливість дотримання елементарних правил безпеки. Бережіть своїх дітей!» - наголосив Кличко. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      25964
    • Хворіють
      13830
    • Одужали
      11372
    • Померли
      762

    Нагадаємо, станом на ранок 5 червня, у Києві підтверджено 3292 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 82 особи. 

    Захворювання на коронавірус виявлено в директорки столичної школи №197.

    Віталій Кличко Київ діти епідемія кияни коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ