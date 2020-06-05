Від немовлят до підлітків: скільки у Києві хворих на коронавірус дітей



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За минилу добу коронавірус виявлено у семимісячної дівчинки

У Києві на коронавірус хворіє багато дітей. Усього за період пандемії в столиці захворіли майже 270 дітей - 8% від загальної кількості інфікованих. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«У Києві хворіє багато дітей. За позаминулу добу було 12 випадків, за минулу - 7. Усього за період пандемії в столиці захворіли майже 270 дітей – від немовлят до підлітків», - сказав Кличко.

Зокрема, за минулу добу коронавірус виявлено у 5 дівчаток – від 7 місяців до 14 років – та двох хлопчиків, яким 9 та 10 років.

Мер Києва закликав батьків бути більш відповідальними та пояснювати дітям, як уберегтися від зараження на Covid-19.

«Я звертаюся до батьків: здоров'я вашої дитини залежить, в першу чергу, від вас! Будьте відповідальними і обережними самі та пояснюйте дітям важливість дотримання елементарних правил безпеки. Бережіть своїх дітей!» - наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 25964

Хворіють 13830

Одужали 11372

Померли 762

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Нагадаємо, станом на ранок 5 червня, у Києві підтверджено 3292 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 82 особи.

Захворювання на коронавірус виявлено в директорки столичної школи №197.