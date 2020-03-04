«Зомбі-апокаліпсис» відміняється. Скалецька запевняє, що після медреформи психічно хворих на вулицях не побільшає



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Міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька фото з відкритих джерел

«Жодних підстав відпускати людей, які потребують медичної допомоги, немає», – сказала очільниця МОЗ

Заяви про відмову надавати медичному допомогу психічно хворим людям є непрофесійними.

Так в інтерв’ю «Главкому» міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька прокоментувала заяви про те, що недоліковані люди з психіатричних лікарень з 1 квітня вийдуть на вулиці.

«Якщо йдеться про те, що їх не зможуть з фінансових причин утримувати у закладі, то тут я бачу лише залякування. У нас дуже багато видатків йде на заклади охорони здоров’я, де адміністративного персоналу може бути більше, ніж пацієнтів. Чи потрібні такі заклади, де на одного пацієнта припадає по два адміністратора та по одному медпрацівнику? Адже це також ресурс для підняття зарплат», – сказала міністерка.

Зоряна Скалецька вважає, що держава не повинна стимулювати тривалі госпіталізації і примусово утримувати в лікарнях людей тільки з логіки «чим більше тримаєш людей – тим більше отримуєш коштів». «Більшість фахівців розуміють, що давно назріло питання перегляду підходів до лікування будь-яких психічних розладів, у тому числі – у психіатричних закладах», – сказала очільниця МОЗ.

Зоряна Скалецька також зазначила, що міністерство охорони здоров’я України має групу експертів, яка має напрацювати стратегію розвитку і надання медичної допомоги щодо психічного здоров’я на наступні п’ять років: як повинна розвиватися амбулаторна допомога, кого необхідно поміщати у стаціонари та як це повинно здійснюватися. Крім того, у планах МОЗ – підготовка закону «Про психічне здоров’я».

Нагадаємо, з 1 квітня стартує останній, наймасштабніший етап медичної реформи, який охопить вторинну ланку української медицини – надання послуг вузькими спеціалістами. Якщо досі фінансування, яке отримував медичний заклад від держави, було прив’язано до кількості ліжок та працівників, то з весни 2020 року воно залежатиме від кількості реально наданих медичних послуг, тобто від числа пацієнтів, які звертаються у конкретну медустанову. Ще одна відмінність – гроші надаватимуться не безпосередньо з державного та місцевих бюджетів, а від Національної служби здоров’я.