Бійці 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг» після тривалого перебування на передових позиціях Запорізького напрямку змогли провести ротацію та без втрат вийти в тил. Деякі військові провели на нулі майже десять місяців, більшу частину цього часу – у підземних укриттях, які облаштовували власноруч. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сюжет «Єдиних новин».

Позиції військових нагадували лисячі нори – це система тунелів і бліндажів, викопаних глибоко під землею. Бійці облаштовували там місця для сну, побутові зони та навіть імпровізовані туалети. Ліжками слугували мішки з побутовим сміттям, накриті карематами.

Під землею доводилося ховатися від постійних атак FPV-дронів, скидів із безпілотників та артилерійських обстрілів. Тунелі копали вручну: поки один військовий працював, інший чергував зі зброєю, третій відпочивав. Потім мінялися.

24-річний Сергій із позивним Кузя розповів, що його найдовша ротація тривала понад сім місяців. Найважче було тоді, коли через ворожі дрони не вдавалося доставити провізію. Російські безпілотники збивали українські борти, які привозили воду та їжу.

«По дві, по три доби сиділи без води, без їжі», – згадує військовий.

Інший боєць, 35-річний Микола із позивним Сало, провів на позиціях майже десять місяців. Спочатку його підрозділ працював на засобах радіоелектронної боротьби, однак після знищення ворожим FPV-дроном обладнання військовим довелося тримати кругову оборону вже як піхотинцям.

Небезпека чатувала навіть під час звичайних побутових справ. Російські дрони залітали безпосередньо до позицій, скидали гранати, а одного разу ворожий безпілотник зачепився за шнурок і залетів усередину укриття. На щастя, він не вибухнув – військові змогли його знешкодити.

Зв'язок із рідними також поступово зник. Спочатку на позиціях був Starlink, але згодом окупанти знищили його. Єдиним засобом комунікації залишилася рація. Щоб не втрачати відчуття часу та відволікатися від постійного напруження, військові читали газети й книжки, слухали аудіокниги.

Вийти з позицій непомітно вдалося завдяки негоді та туману. Це допомогло безпечно залишити ділянку як бійцям, які завершували ротацію, так і тим, хто прийшов їм на зміну.

Нині з військовими працюють психологи. Попереду – реабілітація та відпустка, під час якої вони зможуть побачитися з рідними, відпочити й відновитися після тривалого перебування під землею.

«Хочеться помитися, подзвонити додому, списатися, поїхати трохи відпочити», – поділився один із бійців.

Попри виснаження, військові радіють, що змогли втримати позиції та повернутися живими. На передовій, де поверхня постійно перебуває під наглядом ворожих дронів, підземні укриття стали для них єдиною можливістю вижити.

Раніше бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України взяли в полон двох окупантів та отримали документи й засоби зв’язку, що мають розвідувальну цінність.

Також бійці Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ під час операції «Вівальді» проникли в тил російських військ, захопили мінометну позицію та відкрили вогонь по окупантах із їхньої ж зброї.