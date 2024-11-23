27-річний Бучаєв загинув під час штурму Часового Яру

ЗСУ ліквідували російського пропагандиста, продюсера телеканалу Russia Today Магомеда Бучаєва. Це сталося у Часовому Яру Донецької області, повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що 27-річний Бучаєв загинув 17 листопада під час штурму Часового Яру. Продюсер пішов в окупаційну армію добровольцем.

До цього Бучаєв три роки працював на російському пропагандистському каналі RT.

Нагадаємо, що тренер з боксу та кандидат у майстри спорту РФ Андрій Гармажапов був ліквідований захисниками України. Про це інформує прес-служба міністерства спорту та молодіжної політики Республіки Бурятія.

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