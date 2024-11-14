DeepState: Росіяни окупували Іллінку та увійшли до Куп’янська

Ворог окупував Іллінку, а також просунувся у Дальньому, біля Новодонецького, Трудового та Куп'янська

У ніч проти 14 листопада аналітичний проєкт DeepState повідомив про нові успішні просування окупаційних військ Росії на сході України: зокрема, росіянам вдалося окупувати Іллінку та увійти до Куп'янська. Про це повідомив український проект DeepState.

За інформацією DeepState, росіяни увійшли до Купʼянська Харківської області.

«Ворог окупував Іллінку, а також просунувся у Дальньому, біля Новодонецького, Трудового та Куп'янська», – йдеться у повідомленні.

мапа: deepstate

Як повідомляється, «сьогодні по обіді дві колони ворожої техніки висунулися з району Лиману Першого в Куп'янськ до траси на Сватове. Перша у складі 2 МТ-ЛБ, БМП та танку, а точний склад другої невідомий, бо вони рухалися вже коли стемніло».

Російська сторона, отримавши відомості про свої успіхи, намагалася вислати підкріплення, проте українські сили оборони завдали удару по ворогу.

Нагадаємо, російські загарбники протягом минулої доби завдали по території України три ракетні та 70 авіаційних ударів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 787 дронів-камікадзе, 115 КАБів, та здійснили майже чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.