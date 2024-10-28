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Перемовини з Росією можуть відбутися в Індії – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Перемовини з Росією можуть відбутися в Індії – Зеленський
Президент України вважає, що індійський прем'єр може вплинути на Путіна
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський назвав план перемоги «мостом до мирних переговорів», щоб покласти край війні

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може вплинути на закінчення війни в Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю індійському виданню Times of India.

Відповідаючи на запитання про можливість проведення прем'єр-міністром Моді переговорів між Україною та Росією, Зеленський зазначив, що «це може бути в Індії».

«І прем'єр-міністр Моді дійсно може це зробити... але я думаю, що нам потрібно підготуватися... і тільки відповідно до нашого формату, тому що війна йде на нашій землі... у нас є платформа, яка є мирним самітом», – зазначив Зеленський.

Коментуючи запитання про нещодавно оприлюднений план перемоги, Зеленський підкреслив, що це була спроба зміцнити Україну як «міст до мирних переговорів, щоб покласти край війні».

«План перемоги не є розмінною монетою або темою переговорів з Росією... Ми не просимо швидкого членства в НАТО, тому що це неможливо під час війни... Ми просимо запрошення до НАТО, щоб у майбутньому ніхто не зміг змінити свою думку», – пояснив український лідер.

Нагадаємо, у Казані на полях саміту БРІКС премʼєр Індії Нарендра Моді зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Індійський прем'єр заявив, що Нью-Делі готовий сприяти припиненню війни в Україні. 

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив за політичне врегулювання війни Росії проти України. Шольц підтримав посередництво Індії у цьому питанні.

До слова, Індія наростила постачання до Росії обмежених критично важливих технологій, які підпадають під західні санкції. Експорт Індії для Кремля став другими за величиною після китайського.

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Теги: росія війна Індія Володимир Зеленський президент переговори

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