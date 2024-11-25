Зеленський заслухав доповідь Сирського і назвав найважчий напрямок фронту

Зеленський: «Наше завдання – максимально знищити російський потенціал у прикордонні»

Найважчим напрямком на фронті зараз є Курахівський. На Запорізькому напрямку Сили оборони контролюють ситуацію, а в Курській області - захищають позиції та завдають російській армії дуже відчутних втрат. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумком доповіді головкома Олександра Сирського.

«Доповідь Головкома Сирського. Тривала розмова, усі ключові напрямки. Передусім Донеччина. Курахівський напрямок – найважчий зараз. Працюємо для того, щоб зміцнити наші позиції. Запорізький напрямок – бачимо наявні загрози, наші Сили оборони України контролюють ситуацію. Курська операція – наші воїни захищають позиції та завдають російській армії дуже відчутних втрат. Наше завдання – максимально знищити російський потенціал у прикордонні», – розповів Зеленський.

Президент подякував усім українським солдатам, сержантам та офіцерам, які забезпечують виконання наших українських завдань.

Нагадаэмо, у ніч на 25 листопада малочисельна диверсійно-розвідувальна група РФ намагалася прорвати кордон у Харківській області в районі Козачої Лопані. Про це повідомив очільник Дергачівської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Задоренко зазначив, що російська ДРГ намагалася прорвати український кордон у районі КПП Гоптівка – Нехотіївка. Задоренко наголосив, що атаку зупинили українські оборонці. Частину диверсантів вдалося ліквідувати, коли інші відступили назад на Білгородщину.

Раніше повідомлялося, що Третя окрема штурмова бригада ЗСУ зачистила населений пункт Копанки в Борівській громаді на Харківщині, в який прорвалися окупанти. Про це Третя штурмова повідомила в Telegram-каналі. Стало відомо, що полонені – військові з першої танкової армії РФ. Деякі з тих, хто потрапив у полон, перебувають під слідством у Росії, частина з них уже засуджені. Як розповіли в Третій штурмовій, під час взяття ворог крив ділянку 152-м калібром, але не по українських бійцях, а щоб ліквідувати своїх.

До слова, втрати російських окупантів на фронті цієї осені перевершили всі очікування. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на зустрічі з блогерами.