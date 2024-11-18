Німеччина може цьогоріч досягти рекорду в експорті зброї

Уряд ФРН видав рекордну кількість дозволів на експорт зброї із країни

Дозволи, видані урядом Німеччини на експорт зброї та військового обладнання, можуть досягти нового рекорду. Про це повідомляє видання dpa із посиланням на відповідь Мінекономіки на парламентський запит від лівого популістського «Альянсу Сари Вагенкнехт».

Станом на 15 жовтня було видано 4163 дозволи на експорт на суму €10,9 мільярда. Дві третини цієї суми, або €7,2 мільярда, складають поставки військової зброї. Загальна сума за весь минулий рік досягла €12,2 мільярда, що є рекордним показником.

Зростання експорту в значній мірі пояснюється постачаннями до України. За даними Мінекономіки, за перше півріччя було затверджено матеріалів на суму €4,9 мільярда для України.

Як повідомлялося, підчас коаліційних перемовин наприкінці 2021 року правляча коаліція погодилася обмежити експорт зброї та запровадити відповідне законодавство із цією метою, але повномасштабне вторгнення Росії в Україну привело до радикальної зміни політики.

До слова, у неділю, німецька партія «Зелених» обрала на своєму з’їзді віцеканцлера Роберта Габека кандидатом на посаду канцлера, готуючись до позачергових федеральних виборів у лютому 2025 року.

Також варто зауважити, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що рішення канцлера Олафа Шольца провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним було правильним, незважаючи на критику з боку союзників по НАТО та Києва.

Раніше стало відомо, що телефонна розмова між канцлером Німеччини Олафом Шольцом та російським диктатором Володимиром Путіним була узгоджена з президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном.